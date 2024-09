Gegen Amazon und den YouTube-Star MrBeast wurde eine Sammelklage eingereicht, in der die schwere Misshandlung von Teilnehmern während der Produktion der kommenden Reality-Wettbewerbsshow behauptet wird. Beast Games.

In der Klage, die im Namen von fünf namentlich nicht genannten Kandidaten eingereicht wurde, wird behauptet, dass die Teilnehmerinnen im Wettbewerb um einen 5-Millionen-Dollar-Preis in der kommenden Prime Video-Serie „chronischer Misshandlung“, sexueller Belästigung und gefährlichen Arbeitsbedingungen ausgesetzt waren.

Die Klage wurde am Montag, dem 16. September, beim Los Angeles Superior Court eingereicht und wirft MrBeasts Produktionsfirma Amazon und der unabhängigen Produktionsfirma Off One’s Base LLC mehrere Verstöße vor. Dazu gehören die Nichtzahlung von Mindestlöhnen und Überstunden, die Vernachlässigung der Verhinderung sexueller Belästigung und die „Zufügung von seelischem Leid“ bei den Teilnehmern. Die Klage behauptet auch, dass die Produktion keine ausreichenden Essens- oder Ruhepausen gewährt und die Teilnehmer gefährlichen Bedingungen ausgesetzt habe.

Die Anwälte der namentlich nicht genannten Teilnehmer behaupten, dass die Teilnehmer „viel mehr bekommen haben, als sie erwartet hatten“. „Mehrere Teilnehmer mussten ins Krankenhaus, während andere von körperlichen und geistigen Komplikationen berichteten und chronischer Misshandlung, Erniedrigung und – im Fall der weiblichen Teilnehmer – feindseligen Arbeitsbedingungen ausgesetzt waren.“

Eine der Klägerinnen, die nur als „Kandidatin 5“ identifiziert wurde, beschrieb das Set als „feindliche Umgebung“ für Frauen. „Ich erwartete, herausgefordert zu werden, aber ich dachte nicht, dass ich wie nichts behandelt würde – weniger als nichts“, erklärte sie.

Ein prominentes Beweisstück, das in der Klage präsentiert wird, ist ein angebliches Mitarbeiterhandbuch der Produktion mit dem Titel „So gelingt die Produktion von MrBeast“. Das Dokument soll die Mitarbeiter dazu ermutigt haben, das haarsträubende Verhalten der männlichen Teilnehmer der Show zu unterstützen. Es heißt dort: „Wenn die Talente im Video einen Schwanz auf die Tafel malen oder sonst etwas Dummes tun wollen, dann lasst sie … Tut wirklich alles, was ihr könnt, um die Jungs beim Drehen zu unterstützen und ihnen bei der Erstellung von Inhalten zu helfen. Helft ihnen, Idioten zu sein.“

Die Klage zielt auf eine Sammelklage im Namen aller betroffenen Teilnehmer von Beast Games ab und fordert, dass MrBeast, Amazon und die anderen beteiligten Produktionsfirmen die angeblich nicht gezahlten Löhne zahlen. Sie fordert auch nicht näher spezifizierte Strafschadenersatzzahlungen. Eine redigierte Kopie der Klage finden Sie hier (via Vielfalt).

Beast Gamesvon Amazon als „größte Live-Gameshow der Welt“ angepriesen, hat noch keinen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben. Die Serie, in der mehr als 1.000 Teilnehmer um den laut Amazon „größten Einzelpreis in der Geschichte des Fernsehens und Streamings“ konkurrieren, befindet sich noch in der Produktion.

Andere Reality-Wettbewerbe waren in letzter Zeit ähnlicher Kritik ausgesetzt. Im vergangenen November haben Teilnehmer aus Das Tintenfisch-Spiel Reality-Show, Squid Game: Die Herausforderungdrohte mit einer Klage wegen schlechter Behandlung und Verletzungen, die er sich angeblich während der Dreharbeiten zur Show zugezogen hatte.