Michael Madsens Todesursache wurde enthüllt.

Wie von NBC 4 Los Angeles berichtet, bestätigte der Kardiologe des 67-jährigen Schauspielers, dass er an Herzversagen starb, wobei Herzkrankheiten und Alkoholismus als Faktoren beitragen.

Die örtliche Partnerin berichtete auch, dass keine Autopsie durchgeführt wird, da Madsens Kardiologe seine Sterbeurkunde abgeschlossen hat. Die Abteilung des Sheriffs von Los Angeles hat auch seine Untersuchung seines Todes abgeschlossen und ihn als Tod aus natürlichen Gründen aufgelistet.

Ron Smith, Madsens Manager, bestätigte den Arztbericht in einer Erklärung, die er ausgestellt wurde Unterhaltung wöchentlich.

Madsen wurde am 3. Juli in seinem Haus in Malibu für tot erklärt, nachdem er nicht mehr reagiert worden war. Zu dieser Zeit gab die Abteilung des Sheriffs an, dass der Tod aus natürlichen Gründen sei, ohne dass ein schlechtes Spiel vermutet wurde.

„Michael Madsen war einer der kultigsten Schauspieler von Hollywood, der von vielen vermisst wird“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung seiner Manager Ron Smith und Susan Ferris und der Publizisten Liz Rodriguez. „In den letzten zwei Jahren hat Michael Madsen unglaubliche Arbeiten mit unabhängiger Film einschließlich bevorstehender Spielfilme geleistet AuferstehungsstraßeAnwesend ZugeständnisseUnd Kochbuch für südliche Hausfrauenund freute sich sehr auf dieses nächste Kapitel in seinem Leben. “

Smith, Ferris und Rodriguez enthüllten ebenfalls, dass er sich darauf vorbereitete, ein Buch mit dem Titel „mit dem Titel“ zu veröffentlichen Tränen für meinen Vater: Verbindungsgedanken und Gedichte.

Neben häufig in Quentin Tarantino -Filmen wie häufig erscheint Reservoirhunde, Die Töte Bill Filme, Die hasserfüllten achtUnd Es war einmal in HollywoodMadsen war bekannt für bemerkenswerte Rollen als Sonny Black in Donnie BrascoJimmy Lennox in Thelma & Louiseund Glen Greenwood in Freier Willy.