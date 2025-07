Larry David kehrt zu einer neuen Sketch-Comedy-Serie mit amerikanischer Geschichte zurück. Der legendäre Komiker schließt sich mit dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama und der First Lady Michelle Obama zusammen, die zusätzlich zu den Produzenten des Projekts dienen und die Produzenten des Projekts zusammenstellen. Bordeln Sie Ihre Begeisterung ein Alum Jeff Schaffer, der die Serie zusammen mit David schreiben und als Regisseur fungiert.

Und obwohl es keine neue Saison von ist Bordeln Sie Ihre Begeisterung einEine Pressemitteilung verspricht eine „Mischung aus einigen Bordstein Schauspieler und bemerkenswerte Gaststars “, die während des gesamten Sechs-Episoden-Laufs neben David auf dem Bildschirm erscheinen.

Laut einer Protokolllinie für die Show von HBO „wollte Präsident und Frau Obama das 250 -jährige Jubiläum Amerikas ehren und die einzigartige Geschichte unserer Nation zu diesem besonderen Anlass feiern … aber dann rief Larry David an.“ Schaffer stellte die Serie weiter vor und sagte: „Die Charaktere, die Larry spielt, hat die Geschichte nicht verändert. Tatsächlich wurden sie weitgehend von der Geschichte ignoriert. Und das ist eine gute Sache.“

„Ich habe von einigen der schwierigsten Führer der Welt über den Tisch gesessen und mit einigen unserer unlösbarsten Probleme gerungen“, sagte Präsident Obama in einer Erklärung. „Nichts hat mich darauf vorbereitet, mit Larry David zusammenzuarbeiten.“

„Einmal Bordstein Beendete, feierte ich mit einer dreitägigen Schaumstoffparty. Nach einer gewalttätigen allergischen Reaktion auf die SUDS sehnte ich mich danach, zu meinem einfachen Leben als Imker zurückzukehren und Bio -Honig aus den Wildblumen in meiner Wiese zu ernten. Leider verschwanden meine Bienen eines Tages auf mysteriöse Weise. Und so ist es mit einem schweren Herzen, dass ich zum Fernsehen zurückkomme, in der Hoffnung, den Verlust meines geliebten Bienenstocks zu verringern “, fügte David in seiner eigenen Aussage hinzu.

David wickelte sich ein Bordeln Sie Ihre Begeisterung ein‚S 12. und angebliche letzte Saison im Jahr 2024.