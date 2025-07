Terry Gilliam hat die Interviewrunden zum 40. Jahrestag seines Klassiker gemacht Brasilienund er hat die Gelegenheit genutzt, um ein Update über sein nächstes Projekt zu geben – insbesondere, wie die zweite Präsidentschaft von Donald Trump sich auf die Entwicklung ausgewirkt hat. Im Gespräch mit Der Hollywood -ReporterGilliam schlug vor, dass Trumps Wiederwahl die Menschen „weniger verängstigt zum Lachen“ machen könnte, aber auch „Satire zerstört“ hat.

In einem echten Moment „zwei Dinge können wahr sein“, sprach Gilliam die vielen Möglichkeiten an, wie Trump „die Welt auf den Kopf gestellt hat“. Einerseits wiederholte der Filmemacher die müde Idee, dass die „aufgeweckte“ Identitätspolitik die Komödie in den letzten Jahren negativ beeinflusste. „Es wurden Aktivisten mit einem sehr engen, selbstgerechten Standpunkt geweckt. Das hat so viele Menschen verängstigt, und so viele Menschen waren sehr schüchtern, wenn sie Witze erzählen und sich über Dinge lustig machen“, sagte er:

Aber während dieses neue Zeitalter es vielleicht in Ordnung gemacht hat, wieder zu scherzen, schlug Gilliam vor, dass die zweite Trump -Regierung zu weit gegangen ist: „Ich denke, Trump hat Satire zerstört. Ich meine, wie können Sie satirisch sein, was in der Art, wie er die Welt macht, vor sich geht?“

All dies bezieht sich auf ein Projekt, das Gilliam seit einigen Jahren versucht, zu finanzieren. Der Karneval am Ende der Tage, Das ist/wurde auf die Hauptrolle als Gott und Johnny Depp als Satan eingestellt. Das Konzept konzentriert sich auf Gott, die sich dafür entscheidet, die Menschheit zu beenden, um „seinen schönen Garten zu ruinieren“, und den Teufel, ein ewiges Wesen, dessen ganze Aufgabe es ist, sich mit der Menschheit zu beschäftigen und ihn aufzuhalten. Trumps Rückkehr warf anscheinend einen Schraubenschlüssel in das Drehbuch, da es „eine Satire über die letzten Jahre war, als die Dinge so lief. Er hat ihn auf den Kopf gestellt. Also hat er meinen Film getötet.“

„… Neulich dachte ich, ich würde ein wenig Präambel darauf einsetzen und sagen, dass das, was Sie sehen, während der Zeit, in der Historiker als Trump von 2020 bis 2024 verloren gehen“, findet “, fügte Gilliam hinzu.

Trotzdem ist das Ende von „Wokeismus“ nicht der einzige Teil von Trumps Rückkehr, der durcheinander gebracht wurde Karneval. Sprechen mit FristGilliam wiederholte, dass die Geschichte „veraltet ist, weil es vor zwei Jahren eine Satire der Welt war“, aber weiterhin „und Donald Trump ist mitgekommen und er ist der Karneval.“

Es scheint also, dass Gilliams apokalyptische Komödie zwischen nicht mehr in der Lage ist, eine „geweckte“ Welt zu satirisieren, die nicht mehr existiert, und nicht in der Lage zu sein, die gegenwärtige Welt zu satirisieren, in der ein Karneval -Barker die Show tatsächlich leitet. Armer Gilliam, denke ich?

Gilliam, der 2006 während der zweiten Präsidentschaft von George W. Bush seine amerikanische Staatsbürgerschaft verzichtete, ist ebenso zwei über Trumps Politik im Allgemeinen. „Ja, ich bin seitdem nicht mehr zu Amerika zurückgekehrt, und ich beabsichtige nicht“, sagte er zu Frist. „Ich denke, Amerika ist jetzt in einer sehr schwierigen Position, weil Trump und Company ziemlich außergewöhnlich sind. Andererseits kann er tatsächlich erfolgreich sein, wo andere Menschen nicht auf seltsame Weise nicht getan haben.