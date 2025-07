Die Metal Week von Consequence setzt sich mit einer Sonderausgabe von Crate Digging fort, eine wiederkehrende Funktion, die einen tiefen Eintauchen in die Musikgeschichte einnimmt, um mehrere Alben zu tauchen, die alle Musikfans wissen sollten. In dieser Ausgabe teilt der Volbeat-Sänger-Guitarist Michael Poulsen 9 essentielle Metallalben aus den 1990er Jahren sowie eine Bonusauswahl. Schauen Sie sich weiter nach mehr Metal -Woche und sehen Sie sich unsere Liste der 75 besten Metal -Alben aller Zeiten an.

Der Michael Poulsen von Volbeat in der Nähe der dänischen Hauptstadt Kopenhagens war der aufstrebenden skandinavischen Metallszene in jungen Jahren ausgesetzt – musikalische Begegnungen, die seine eigene Zukunft als Künstler prägen würden.

Er war Zeuge der Geburt des einflussreichen schwedischen Death Metal Sound aus erster Hand, als sie ihre HM-2-Pedale maximierten. Er war für Darkthres Death Metal Days da. Poulsen war ein Student des Genres, und er ließ seine vielen Einflüsse in das vielfältige Metal-Soundmusik von Volbeat eindringen, die frisch von der Veröffentlichung eines ihrem neunten Studialalbes in das vielfacettierte Metal-Soundmusik, das frisch aus der Veröffentlichung eines ihrem neunten Studialalbes ist, ließ er seine vielen Einflüsse in das vielfacettierte Metal-Soundmusik, die frisch von der Veröffentlichung eines ihres neunten Studialalbs sind, und er ließ seine vielen Einflüsse von einem facettenreichen Metal-Soundmusik, das frisch von der Veröffentlichung eines ihres neunten Studialalbs sind, und er ließ seine vielen Einflüsse in das vielfacettierte Metal-Soundmusik, das sich frisch aus der Veröffentlichung eines ihrem neunten Studialalbes eindringen. Gott der Engel vertrauen.

Mit dem neuen Album in den Regalen und einem Sommer -US -Tour, der am 17. Juli in Denver beginnt, haben wir uns an Poulsen – einen wahren Experten für Metal der 1990er Jahre – für unsere „Metal Week“ -ausgabe von Crate Digging erreicht. Machen Sie mit diesen neun Alben zurück in die Metal -Szene der frühen 90er Jahre (plus eine Bonus 1989 LP, die nur an der Grenze des Jahrzehnts stand).

– Jon Hadusek,

Senior Staff Writer

Tod – Spirituelle Heilung (1990)

Als riesiger Todesfan und Chuck Schuldiner -Fan war nur etwas wirklich anderes an der Spirituelle Heilung Album, als es herauskam. Natürlich war ich mir der bereits bewusst Schreien blutiger Gore Album und die Lepra Album, das mit Horror-Texten einfacher war, die alte alte Schule war. … Damit Spirituelle Heilung Das Album, als es herauskam, konnte man den Unterschied in der Art und Weise, wie Chuck sich dem Songwriting näherte, total hören. Er wurde definitiv ein besserer Songwriter und war sich der Struktur in Liedern und Melodien darauf bewusst. Und er entwickelte seinen knurrenden Stil noch mehr. Also brachte er es auf die nächste Stufe. … Es gab auch eine große Veränderung in der Art, wie er Texte schrieb. Es war realistischer – was in der Gesellschaft in Amerika oder nur global los war. Und er hatte diesen erstaunlichen Lead -Gitarristen, James Murphy, mit ihm. Ich liebe nur seine Soli. Also, Spirituelle Heilung Bis heute ist immer noch eines meiner Lieblings-Death Metal-Alben aller Zeiten.

