AMC -Theater werden sowohl dienstags als auch mittwochs 50% Rabatt auf Kinokickets anbieten, um ab heute, dem 8. Juli, für Mitglieder seines AMC -Stubs -Programms heute, dem 8. Juli, anbieten zu können. Zusammen mit den Tickets für die halbe Preise bietet die Theaterkette an diesen Tagen auch 50% Rabatt auf kleine Popcorn- und Getränkekombinationen.

Die Aktion steht allen AMC -Stubs -Mitgliedern offen, einschließlich aller, die sich für die kostenlose AMC Stubs Insider -Stufe anmelden (hier anmelden). AMC kündigte im Mai erstmals seine Initiative „50% Off Wednesday“ an und erweitert nun den Deal um dienstags.

Ein Wort des Kleingedruckten: Zuschläge für Premium -Format und Online -Ticketgebühren gelten weiterhin, und bestimmte Filme und Ferienperioden können laut AMC ausgeschlossen werden. Aber so oder so scheint es ein gutes Geschäft zu sein, besonders mit Titeln wie F1Anwesend 28 Jahre späterUnd Jurassic World Rebirth alle derzeit in den Kinos und Übermensch Bald folgt.

Verwandte Video