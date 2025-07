Gestern teilte Billy McFarland die absolut schockierende Nachricht mit, dass ein geplanter siebenstelliger Deal, den er sich offenbar für den Verkauf der Marke Fyre Fest gesichert hatte, und IP durchgefallen war. Obwohl er behauptet, über 1.000 andere Angebote für das zweimal abgesagte Musikfestival zu haben, ist er anscheinend „Spiele spielen“. Und so ist der verurteilte Betrüger „die berühmteste Festivalmarke (seine Worte, nicht unsere) und die Versteigerung bei eBay (mit einem Startangebot von) ein Cent zur Versteigerung aufstellen“.

„Wer die Marke Fyre gehört, wird eine Aufmerksamkeitsmotor haben, um Festivals zu starten, Merch Collabs zu machen, verrückte Pop-ups zu machen, Livestreams zu führen oder eine Medienmarke zu bauen“, proklierte McFarland ironischerweise in einem Hype-Video, das er filmte, als er die Straßen von New York City spazierte. (Schauen Sie sich auch den Typ im Hintergrund an. Er fügt dem Video wirklich eine nette Geste hinzu!)

Ab der Veröffentlichung hat das Gebot fünf Ziffern erreicht – insbesondere 50.200 USD. Der Gewinner erhält den Namen, Marken und IP, Social -Media -Konten, Marketing -Vermögenswerte, Domains, Dokumentarfilmmaterial, die Option für einen Standort des karibischen Festivals (der zuvor angekündigt hat) und E -Mail- und SMS -Listen, die wahrscheinlich das wertvollste Kapital sind, je nachdem, wie groß sie sind. McFarlands Auflistung auch lustiger Künstler- und Talentbeziehungen, was bedeutet, dass Sie Antonio Browns Handynummer erhalten.