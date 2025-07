Unsere beiden für die Road -Serie sehen zwei Künstler, die zusammen mit Musik, Touring und Leben unterhalten werden. Vor ihrer „Onward & Upward“ -Tour unterhält sich der Primus -Frontmann Les Claypool mit Ty Segall über ihre jeweiligen neuen Musik, neue Bandmitglieder, Fishin ‚und mehr.

Primus war in letzter Zeit eine ziemliche Reise. Nach der abrupten Abreise des Schlagzeugers Tim Alexander hielt das Gesetz offene Vorsprechen auf der Suche nach einem Ersatz, was zu einem Spektakel führte, das Frontmann Les Claypool als „Interstellar“ -Suche bezeichnet. Inmitten dieses Prozesses verlor der Gitarrist Larry „Ler“ Lalonde auch auf tragische Weise sein Haus an die Verlorenen Angeles Waldbrände. Zumindest hatte die Band in der ersten Hälfte 2025 viel im Kopf. Und dennoch als Sommerschläge sind sie triumphierend auf der anderen Seite aufgetaucht. Sie haben einen neuen Schlagzeuger, John Hoffman, und haben gerade ihre neueste Tour mit dem Titel „Onward & Upward“ gestartet. Besser noch, sie bringen Ty Segall zur Party mit (hier tickeln Tickets ab).

Sogar Besser noch, Folge setzte sich sowohl mit Claypool als auch mit Segall zusammen, um Einführungen vorzunehmen und zu erfahren, was jeder Künstler für den Lauf geplant hat. Nennen Sie es eine Besprechung der Köpfe; Nennen Sie es einen ersten Eindruck; Wir nennen es unsere neueste Ausgabe von Zwei für die Straße.

„Die Art und Weise, wie es auf meinem Beitrag formuliert wurde, schrieb mir (Leute) wie“ Alter, spielst du Schlagzeug für Primus? „, Segall lacht, als er mit Claypool über Zoom unterhält. „Wenn Sie für einen Moment einen Shaker oder einen Tamborine brauchen …“

„Du machst den Eierschüttler? Ich bin ein großer Fan des Eierschüttlers“, erwidert Claypool. „Du weißt, ich werde dich für einige davon auf die Bühne ziehen.“

Während ihr gemeinsamer Ausflug rollt, umfassen die beiden eigenwilligen künstlerischen Köpfe ihre eigenen neuen Epochen. Während Primus, der kürzlich die neue Single „Little Lord Fentanyl“ fallen ließ, Hoffman vollständig in ihre Wildbühnenshow integriert, feiert Segall die Veröffentlichung seines neuesten Albums in voller Länge,: Besitz.

„Ich habe Ihre neue Platte zugehört und ich finde es großartig“, sagt Claypool zu Segall, bevor er einen Einblick in ihre Pläne für die „weiteren“ Shows gibt. „Wir haben einen ziemlich großen Katalog, und mit jetzt mit Hofen, weil er nicht einer der drei Schlagzeuger ist, die diese Songs im Laufe der Jahre aufgenommen haben, ist er damit nicht wertvoll.

Wird Segall angerufen, um den Eierschüttler für einen dieser versprochenen tiefen Schnitte zu unterstützen? Nur die Zeit wird es zeigen. In der Zwischenzeit unterhalten sich Les Claypool und Ty Segall über ihre bevorstehenden Shows, die breite Suche von Primus nach einem neuen Schlagzeuger, die Freuden des Fischens und mehr oben. Sie können auch Tickets zu einem ihrer bevorstehenden Daten hier abholen (siehe die vollständige Liste der jeweiligen Akten von 2025 Tourdaten unten).

Mühe, das Video im obigen Player anzusehen? Beobachten Sie auf YouTube.

Primus 2025 Tourdaten:

07/05 – Paso Robles, CA @ Vina Robles Amphitheater *

07/07 – Salt Lake City, UT @ Sandy Amphitheater *

07/08 – Jackson, Wy @ Snow King Mountain *

07/09 – Morrison, CO @ Red Rocks Amphitheater *

07/11 – Chicago, IL @ The Salt Shed *

07/12 – Kansas City, Mo @ Grinders KC *

07/13 – Nashville, TN @ The Pinnacle *

07/15 – Louisville, KY @ Iroquois Amphitheater *

07/16 – Detroit, Mi @ Michigan Lotterie Amphitheater *

07.07.18 – Lafayette, NY @ ABEAK & SKiff Apple Orchards *

07/19 – Essex Junction, VT @ Midway Lawn bei Champlain Valley Expo * *

07/21 – New York, NY @ das Dach am Pier 17 *

07/22 – Bridgeport, CT @ Hartford Healthcare Amphitheater ^

07/23 – Raleigh, NC @ Red Hat Amphitheatre ^

07/25 – Atlanta, GA @ Synovus Bank Amphitheatre im Chastain Park ^ ^

07/26 – Wilmington, NC @ Live Oak Bank Pavilion ^

07/28 – New Orleans, La @ Saenger Theatre ^

07/29 – Shreveport, la @ Shreveport Municipal Auditorium ^

07/30 – Dallas, TX @ The Bomb Factory ^

08/01 – Phoenix, AZ @ Arizona Financial Theatre ^

08/02 – San Diego, CA @ Cal Coast Credit Union Open Air Theatre ^

08/03 – Santa Cruz, CA @ Steinbruch Amphitheater

08/06 – Los Angeles, CA @ Das griechische Theater *

08/07 – Sacramento, CA @ Channel 24

08/08 – Sacramento, CA @ Channel 24

* = w/ ty Segall

^ = w/ mononeon

Ty Segall 2025 Tourdaten:

10/08 – Solana Beach, CA @ Belly Up Tavern

10/09 – Solana Beach, CA @ Belly Up Tavern

10/11 – Solana Beach, CA @ Belly Up Tavern

10/13 – Solana Beach, CA @ Belly Up Tavern

10/14 – Seattle, WA @ Neumos

10/15 – Vancouver, BC @ Rikshaw Theatre

10/18 – Sacramento, CA @ Crest Theatre

10/19 – San Luis Obispo, CA @ Slo Brew

