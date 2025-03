Wie seine historische 50. Staffel weitergeht, Samstagabend live hat die Gastgeber und musikalischen Gäste für drei bevorstehende Back-to-Back-Folgen angekündigt.

Frisch von der Oscars -Bühne wird der jüngste Gewinner der besten Schauspielerin, Mikey Madison, am 29. März ihr Hosting -Debüt geben. Sie wird mit dem umstrittenen Studio 8H -Besucher Morgan Wallen gepaart, der als musikalischer Gast zurückkehren wird, nachdem er 2020 gegen Covid -Protokolle gegen seinen ersten Auftritt in der Show verstoßen hat.

Für die Show am 5. April wird Jack Black die Verantwortlichkeiten während der Aktionen der bevorstehenden Verantwortung übernehmen Minecraft Film. Er wird von Jon Hamm folgen, der sein viertes Mal in der Show veranstaltet. Elton John und Brandi Carlile erscheinen als gemeinsame musikalische Gäste für die Show am 5. April, um die Ankunft ihres gemeinsamen Albums zu feiern. Wer glaubt an Engel?die am 4. April veröffentlicht wird. Dann begrüßt das Programm am 12. April Lizzo zurück.

Nach dem mit Stars besetzten Konzert und langen Feiersshow zum 50-jährigen Jubiläum, der aktuellen Besetzung von Snl kaum eine Pause; Lady Gagas doppelte Rückkehr führte zu einer weiteren energiegeladenen Show.