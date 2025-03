Es gibt so viel zu entdecken über Disneys neue „Live-Action“ -Remake von Schneewittchen Dass es fast schwierig ist, herauszufinden, wo ich anfangen soll. Welcher der verwirrendsten Elemente des Films sollte zuerst angesprochen werden? Beginnen wir damit: So ein Chaos wie der Film 2025, der auf dem klassischen Animationsfilm basiert, ist nicht ein Durchgang, es ist nicht ein Offensive Remake.

Tatsächlich, Schneewittchen Arbeitet hart, um Kontroversen zu vermeiden – trotz eines der bekanntesten kontroversen Pressezyklen der letzten Jahre. Und es ist nicht alles schlecht: Rachel Zegler singt wunderschön und ist eine charismatische Hauptrolle. Es gibt einige sehr süße CGI -Tiere (mein Favorit war der Igel). Die grundlegende Botschaft des Films, Tyrannen abzulehnen und anderen Menschen gut zu sein, ist definitiv einer, die die Welt im Moment hören könnte. Es ist nur so, dass der Rest des Films leider durch einige Entscheidungen festgefahren ist, die sich der Erklärung widersetzen.

Remake -Direktor Marc Webb und der Autor Erin Cressida Wilson waren in einer einzigartigen Position in die Lage SchneewittchenDenn während der ursprüngliche Film von 1937 in einer Stunde und 23 Minuten einbleibt, hat es vielleicht ungefähr 15 Minuten echte Verschwörung: Evil Queen, die von ihrer eigenen Schönheit besessen ist, fühlt sich von ihrer Stieftochter ihrer Prinzessin bedroht und versucht, sie zu töten. Ansonsten ist der größte Teil des Films schneeweiß singt, mit sehr süßen, animierten Tieren rumhängt und sieben zugegebenermaßen unhygienische Zwerge für die Bedeutung einer guten Hygiene unterrichtet.

Disneys Live-Action-Remakes sind in der Laufzeit tendenziell viel länger als die Originalanimationsfilme, dank der Hinzufügung einiger zusätzlicher, letztendlich extraner Geschäft: Die Schöne und das Biest benutzte seine zusätzliche Bildschirmzeit, um Belle als feministische Erfinder mit Hosen zu errichten, während Die kleine Meerjungfrau Einige murmeln über die geopolitischen und Handelsprobleme, die sich einer weitgehend isolierten Inselstation gegenübersehen.

Diese Filme hatten jedoch schon eine Menge Handlung in Bezug auf die Handlung. SchneewittchenIn der Zwischenzeit war es vielleicht so nah an einem leeren Tafel für Webb und Cressida Wilson, wie Sie es sich vorstellen konnten. Während es einige offensichtliche Elemente aus dem Animationsfilm gab, würde niemand traurig über das Fehlen der fünfminütigen Sequenz sein, in der sich die Zwerge gewaltsam gegenseitig baden. Was also an seiner Stelle hinzugefügt wurde, ist ein ganzer Charakter -Bogen für Schneewittchen, in dem sie sich zum ersten Mal wünscht, sie könnte eine Anführer wie ihr Vater sein und dann schließlich ein Anführer wie ihr Vater, der die despotische Herrschaft der Königin über das Königreich herausfordern kann.

Anstelle des personenfreien Prinzen von 1937, der Schneewittchen mit True Love’s Kuss rettet, erhalten wir Andrew Burnap als Jonathan, der frei aus den Küchen der Königin stiehlt, eine Bande liebenswerter Diebe/Schauspieler/Rebellen/Menschen, die gerne im Wald leben, als nutzlos beurteilen, bis sie nutzlos sind, bis sie nutzlos sind, bis sie nutzlos sind, bis sie sich unterhalten. An diesem Punkt ist er mehr als bereit für die Idee des Küssens.

