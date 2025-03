Sea.hear.now wird am 13. und 14. September nach Asbury Park, New Jersey, zurückkehren. Heute hat das Musikfestival seine 2025-Besetzung vorgestellt, die von den Headlinern Hozier und Blink-182 geleitet wird.

Darüber hinaus werden das zweitägige Fest auf Leistungen des LCD-Soundsystems, Lenny Kravitz, Alabama Shakes, Sublime, Public Enemy, TV im Radio, Löffel und De La Soul sowie ZZ Top, Remi Wolf, Royal Otis, 4 nicht Blondes, Hot Muligan, Mannequin Pussy und mehr. Schauen Sie sich die vollständige Aufstellung an, die tagsüber, unten unterteilt ist.

Tickets für see.hear Die Fans können sich über die Website des Festivals für den Zugang zum Vorverkauf anmelden. Der allgemeine Vorverkauf folgt dann um 11:00 Uhr ET, wenn die Pässe verbleiben.

Wie immer wird Sea.hear.Now Festival auch eine Vielzahl berühmter Surfer zu sehen, die das ganze Wochenende über Wellen fangen. Sehen Sie sich die Liste an, wer dies in diesem Jahr unten tun wird.

Anmerkung des Herausgebers: if Sie planen eine Reise, um an Sea zu gehen Stellen Sie außerdem sicher, dass sIGN Up für unsere wöchentliche Live -Musik -E -Mail -Digest.