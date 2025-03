Jack White und Bill Murray saßen am 18. März während eines Baseballspiels in Tokio, Japan, zufällig nebeneinander.

Wie White auf Instagram erzählte, nahmen beide das erste Spiel der Tokyo -Serie mit den Chicago Cubs gegen die Los Angeles Dodgers teil. Zu dem Zufall, Cubs Superfan Eddie Vedder, hatte gerade ein Vintage -Trikot vor dem Spiel geschenkt.

In der Bildunterschrift einer Fotogalerie schwärmte White: „Sie wissen, wie es ist, wenn Sie ein MLB -Spiel zwischen den Cubs und den Dodgers in Tokio sehen, Japan, der ein Spiel getragen hat, das aus dem Jahr, in dem Sie geboren wurden (’75). Kennen Sie dieses Gefühl richtig? “ White teilte sein Instagram ein Foto des Duos, das von Bandkollege Dominic John Davis aufgenommen wurde.

White wurde auch von seiner Tochter Scarlett und seiner Frau Olivia Jean beim Spiel begleitet.

Leider reichte die Anwesenheit von White und Murray nicht aus, dass die Cubs einen Sieg gegen den letztjährigen World Series Champions des letzten Jahres erzielen. Sie haben im ersten Spiel gegen die Dodgers mit 4: 1 verloren und haben heute die reguläre Saison 2025 mit einem 0: 2-Rekord nach einem 6: 3-Verlust früher begonnen.

Obwohl White’s Japan Trip wahrscheinlich geplant war, wie die Cubs die Dodgers spielen, spielte er auch ein Paar Shows in Tokio. Eines dieser Konzerte hatte sogar einen überraschenden Auftritt von Vedder, in dem sie ein Cover von Neil Young’s „Rockin ‚in the Free World“ durchlebten.

Das nordamerikanische Bein von White’s „No Name Tour“ beginnt Anfang April mit einer begrenzten Anzahl von 20 -Dollar -Studentenkarten, die am Tag jeder Show persönlich kaufen können.