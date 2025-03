Säurebad und Blutbeschwörung wurden als Headliner der Iteration des Decibel Magazine Metal & Beer Fest: Denver 2025 bekannt gegeben.

Die jährliche zweitägige Metallversammlung findet am 5. und 6. Dezember im Fillmore Auditorium in Denver statt. Hometown Heroes Blood Incantation wird am Freitag, dem 5., ihre erste lokale Show seit zwei Jahren durchführen, wobei am Samstag, den 6., ein wiedervereinigtes Säurebad auftritt. Am Donnerstag (4. Dezember) für dreitägige Pass-Inhaber gibt es auch eine Donnerstags-Show vor dem Fest (Lineup TBA) bei Ratio Beerworks in der Larimer Street.

Ein Säurebad-Vorverkauf beginnt am Mittwoch (19. März) um 11 Uhr MT für zweitägige Pässe und dreitägige Pässe mit dem Code Coldskywährend ein Live-Nation-Vorverkauf am Donnerstag (20. März) um 10 Uhr MT mit dem Code beginnt Funky. Der allgemeine Ticketverkauf beginnt am Freitag (21. März) um 10 Uhr MT über Ticketmaster.

Der Auftritt von Acid Bath verleiht ihrer kürzlich erweiterten Wiedervereinigungstour ein weiteres Datum, das die ersten Shows der Band seit 28 Jahren kennzeichnet. Blutbeschreibung inzwischen übertroffen Schwere Folge’s Liste der 30 besten Metal & Hard Rock -Alben von 2024 mit ihrer von der Kritik gefeierten LP Anderswo absolut.

In Bezug auf den Rest des Decibel Denver -Aufstellers besagt die Pressemitteilung des Festivals, dass die vollständige Liste in den kommenden Monaten „enthüllt wird“, ebenso wie die jährliche Tafel der anwesenden Handwerksbrauereien.

Das Denver Fest markiert DezibelDas zweite Major Metal Festival von 2025 mit dem zuvor angekündigten Metal & Beer Fest: Philly Set für den 4. und 5. April. Thrash Pioneers Exodus und Death Metal Vets zerstückeln die Philadekphia Evemt mit Tickets hier.