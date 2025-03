Denken Sie daran, wann, in John Wick: Kapitel 3 – ParabellumJohn Wick (Keanu Reeves), der von einer Ballerina/Assassin -Schule von Anjelica Huston geleitet wurde? Sicher, dass du es tust. Und wir gehen tiefer in die Tasche der Tasche John Wick Universum mit diesem neuen Trailer für Aus der Welt von John Wick: Ballerinamit Ana de Armas als junge Ballerina/Attentäterin im Training, um sich der Ruska Roma -Organisation anzuschließen. Der Film kommt am 6. Juni 2025 in den Kinos. Schauen Sie sich den neuen Trailer unten an

Ballerina wurde ursprünglich im Jahr 2024 Premiere gesetzt, bevor er in dieses Jahr weitergeführt wurde. Regie von Len Wiseman (den Unterwelt Filme), im Film spielt auch Huston, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus und Ian McShane. Lance Reddick wird sein letztes posthume Aussehen auf dem Bildschirm als Chiron treten. Außerdem kehrt Reeves natürlich als Baba Yaga selbst zurück – Ballerina findet während der Ereignisse von statt Kapitel 3was bedeutet, dass John Wick noch mindestens ein weiteres Abenteuer vor (Spoiler) in hat Kapitel 4.

Während er ursprünglich als unkomplizierte Action-Action-Actionfilm der Puppy-His-Dead-Frau-wife-links-Him-Actionfilm, die ursprünglich als unkomplizierte Actionfilm der Puppy-His-Dead-Frau geboren wurde, ist der Tod der Puptum. John Wick Das Universum hat sich in den letzten 10 Jahren zu einem ordnungsgemäßen Franchise erweitert. Wie der ausführende Produzent Chad Stahelski erzählte Folge Im Jahr 2023 „war unsere große Idee, wie machen wir eine moderne Fantasie? Wie, was ist das? Ich kann keine Trolle haben, ich kann keine Elfen haben. Aber ich kann Ninjas haben. Ich kann Autos haben.“

Der Umfang der genannten modernen Fantasie umfasst jetzt jetzt BallerinaDie Peacock Prequel -Serie Der kontinentaleund ein weiterer angekündigter Spinoff mit Donnie Yen als seine Kapitel 4 Charakter Caine. „Ich konnte einen gemeinsamen sehen, ich konnte eine Halle -Berry beobachten, ich konnte mir einen schamigeren Anderson sehen, ich konnte einen Hiroyuki Sanada sehen“, sagte Stahelski im selben Interview.

