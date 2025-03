Mit seiner neuen Wettbewerbserie, Das goldene Ticket, Netflix will Willy Wonka und Reality -Show -Fans gleichermaßen ansprechen.

Der Reality -Wettbewerb, der die Möglichkeit bietet, „Wonka’s Chocolate Factory“ einzutreten, ist nun offen für die Besetzung von US -Bewohnern ab 18 Jahren. Melden Sie sich hier für Ihre Chance an, in der Serie teilzunehmen.

„Nur Spieler, die ein begehrtes goldenes Ticket finden, erhalten Zugang zur Fabrik“, heißt es in der offiziellen Beschreibung. „Aber ein goldenes Ticket garantiert keine süße Fahrt, sobald die Tore geöffnet sind. Nur diejenigen, die sich anpassen, strategisieren und dem Unbekannten standhalten können. In einer retro-futuristischen Dreamslandschaft wird dieses hochstöckige soziale Experiment die Spieler nicht nur körperlich und geistig herausfordern.

Der Drehort und Veröffentlichungsdatum für Das goldene Ticket wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die Nachricht von einer bevorstehenden Willy Wonka -Wettbewerbserie brach im Mai 2024 zum ersten Mal aus, als Netflix für Ideen Plätze einnahm.

Es ist das jüngste Projekt, das aus der Übernahme der Roald Dahl Story Company im Jahr 2021 durch den Oscar-Preisträger Wes Anderson Short Film entstanden ist Die wundervolle Geschichte von Henry Zucker Und Matilda das Musical.

Hoffen wir für die Teilnehmer der Teilnehmer Das goldene Ticket Es stellt sich heraus, dass es besser ist als die berüchtigte Köder-und-switch-„-Imsive“ Willy Wonka-Erfahrung, die letztes Jahr aus den falschen Gründen viral wurde.