Auliʻi Cravalho (bekannt als die Stimme von Moana) kehrt zum Mikrofon in zurück Lulu ist ein Nashornein neues Apple TV+ animiertes Musical, das fragt: „Was wäre, wenn Identität mehr als Haut oder Fell – tief wäre?“ Cravalho spricht einen Hund aus, der einen Nashorn sieht, wenn er in den Spiegel schaut, und verwendet diese Kindergeschichte, um Themen der Geschlechtsidentität, Güte und Selbstakzeptanz zu navigieren, und spricht mit Kyle Meredith alles darüber. Hören Sie sich die obige Episode an oder wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Cravalho kommt ebenfalls von einem Run in Kabarett Mit Adam Lambert, weil es anscheinend nicht ausreicht, um eine Disney -Ikone zu äußern, muss man auch den Faschismus acht Shows pro Woche angehen. Sie spricht über ihre Liebe zu Rollen, die sie herausfordern, ihren nicht so geheimen Wunsch, einen Bösewicht zu spielen, und wie Lulu Bietet die Möglichkeit, direkt mit der jüngeren Version von sich selbst zu sprechen. Spoiler: Sie plant auch, als Produzentin, Regisseurin und allgemeine künstlerische Overlord hinter der Kamera zu übernehmen.

Hören Sie sich Auliʻi Cravalho und sprechen Sie darüber Lulu ist ein Nashorn und mehr in der neuen Folge oben oder durch Ansehen des Videos unten. Machen Sie die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… Auf Ihrer Lieblings -Podcast -Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Konsequenz -Podcast -Netzwerk an.

