Veteran Charakter Schauspieler Neal McDonough, bekannt für herausragende Rollen in YellowstoneAnwesend MinderheitenberichtAnwesend AnzügeUnd Gruppe von Brüdernhat seine Überzeugung offenbart, dass Hollywood ihn vorübergehend anmacht, nachdem er sich aufgrund persönlicher Überzeugungen geweigert hatte, andere Schauspieler auf dem Bildschirm zu küssen.

„Ich hatte immer in meinen Verträgen, ich würde keine andere Frau auf dem Bildschirm küssen“, sagte McDonough auf der Nichts war unausgesprochen Podcast. Er fügte hinzu, dass seine Frau Ruvé Robertson, mit der er seit 2003 verheiratet ist, kein Problem mit Küssen auf dem Bildschirm hatte.

„Ich war es wirklich“, sagte McDonough. „Wenn ich es nicht tun würde und sie es nicht verstehen konnten, drehte sich Hollywood einfach völlig an. Sie würden mich nicht mehr Teil der Show sein lassen.“

Der Fallout war schwerwiegend. „Zwei Jahre lang konnte ich keinen Job bekommen und habe alles verloren, was Sie sich vorstellen können“, sagte McDonough. „Nicht nur Häuser und materielle Dinge, sondern auch Ihre Prahlerei, Ihre coole, wer Sie sind, Ihre Identität – alles. Meine Identität war ein Schauspieler und ein wirklich guter. Und wenn Sie diese Identität nicht haben, sind Sie irgendwie in einem Tailspin verloren.“

Sehen Sie sich McDonoughs volles Interview mit dem an Nichts war unausgesprochen Podcast unten. Dieses Segment beginnt um die fünfminütige Marke.

Obwohl es unklar ist, über welche Zeit er sprach, spielt McDonough seit 1990 und spielte eine bemerkenswerte Rolle in Minderheitenbericht Und Gruppe von Brüdern Bevor Sie eine Nische im Fernsehen mit unvergesslichen Auftritten in Shows wie wie finden Verzweifelte HausfrauenAnwesend Gesetz & Ordnung: Straftat AbsichtUnd Amerikanische Horrorgeschichte. In jüngerer Zeit erlangte er neue Anerkennung in Yellowstone und kürzlich erschienen in Tulsa King Staffel 2 neben Sylvester Stallone.

