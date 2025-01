Neil Young hat den Kurs umgekehrt und beschlossen, doch noch im Jahr 2025 beim Glastonbury Music Festival zu spielen.

Anfang dieser Woche gab der legendäre Musiker bekannt, dass er sich von seinem Auftritt beim britischen Festival zurückgezogen habe, und verwies auf Bedenken, dass die Veranstaltung eine „geschäftliche Wendung“ genommen habe. Er verwies auf Glastonburys Verbindungen zur BBC und darauf, dass sie wollten, dass „wir viele Dinge auf eine Weise tun, die uns nicht interessiert“.

In einer neuen Erklärung, die am Freitag auf seiner offiziellen Website veröffentlicht wurde, erklärte Young jedoch, dass die Informationen, die er erhalten hatte, „ein Fehler“ seien und „das Festival jetzt wieder auf unserem Programm steht und wir uns auf das Spielen freuen!“ Ich hoffe, wir sehen uns dort!“

In ihrer eigenen Erklärung bestätigte Emily Eavis, Organisatorin von Glastonbury, dass Young als Headliner auf der Pyramid-Bühne des Festivals auftreten würde. „Was für ein Jahresauftakt! Neil Young ist ein Künstler, der uns bei Glastonbury sehr am Herzen liegt. Er macht die Dinge auf seine eigene Art und deshalb lieben wir ihn. Wir können es kaum erwarten, ihn im Juni wieder hier als Headliner der Pyramide begrüßen zu dürfen“, schrieb sie in einem Post auf Instagram.

Young wird 2025 mit seiner neuen Band The Chrome Hearts auf Tour gehen, zu der Micah Nelson an der Gitarre, Spooner Oldham an der Orgel, Corey McCormick am Bass und Anthony LoGergo am Schlagzeug gehören.

Es ist erwähnenswert, dass Glastonbury seine Aufstellung für 2025 mit Ausnahme von Young und der Bestätigung von Rod Stewart für den Sunday Teatime Legend-Slot noch nicht offiziell bekannt gegeben hat. Das Festival, dessen Programm traditionell im Frühjahr bekannt gegeben wird, findet vom 25. bis 29. Juni in Pilton, Großbritannien, statt.