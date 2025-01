Zendaya hat vielleicht in zwei der besten Filme des Jahres 2024 mitgespielt, aber es war kein Kinderspiel. In einem neuen Interview verriet die Schauspielerin, dass sie während der Dreharbeiten einen „schrecklichen Hitzschlag“ erlitten habe Dune: Teil Zwei.

Im Gespräch mit W-Magazinerklärte sie, dass es am Set des Science-Fiction-Epos „sehr heiß“ sei und die nächsten Toiletten einen „Wanderweg“ von dem abgelegenen Ort in Jordanien entfernt seien, an dem gedreht wurde. Darüber hinaus war ihr Kostüm – der Destillanzug, den die Wüstenbewohner von Arrakis tragen – sehr schwer und das An- und Ausziehen dauerte etwa zehn Minuten.

Alles in allem erklärte Zendaya, dass sie „solche Angst davor hatte, in die Toilette zu gehen oder sich ehrlich gesagt in die Scheiße zu begeben, weil man nicht genug Zeit hat, um wieder auf die Toilette zu gehen, und wenn man dann wieder auf die Toilette kommt, muss man es eben tun.“ Zieh dein Kostüm aus.“

Angesichts dieser Angst war sie nicht allzu sehr darauf bedacht, ihren Körper mit Flüssigkeiten zu füllen, darunter leider auch Wasser. „Eines Tages habe ich nicht genug getrunken und es war superheiß“, sagte sie. „Ich hatte einen schrecklichen Hitzschlag und ging nach Hause.“

Als sie sich auf dem Badezimmerboden „so kotzte“, rief sie ihre Mutter an. „Sie fragte: ‚Hast du heute Wasser getrunken?‘“, erzählte Zendaya. „Ich sagte ‚Nein‘.“ Ich dachte, ich wäre schlau, aber das geht nicht. Also, Lektion gelernt. Machen Sie einfach Toilettenpausen!“

An anderer Stelle im Interview sprach sie darüber, wie man sich fit macht Herausforderer half ihr bei der Vorbereitung Dune: Teil Zwei. „Ich war in der besten Verfassung seit langem“, sagte sie. „Für DüneDie Kostüme waren sehr schwer und einengend. In den ersten Wochen ist Ihr Körper ziemlich wund. Als ich jeden Tag durch den Sand lief, sah mein Hintern großartig aus. Das hat also geklappt! Ich war vorbereitet.“ Sehen Sie sich unten ein Video des Interviews an.

Weitere Informationen finden Sie hier FolgeLeitfaden zu dem, was passieren könnte Dune: Teil drei und darüber hinaus.