Es ist das Ende einer Ära für eine Familie aus Albuquerque, New Mexico und ein großer Moment für Wandlung zum Bösen Fans, da die Besitzer von „Walter Whites Haus“ jetzt ihr Haus verkaufen, das in allen fünf Staffeln der gefeierten AMC-Dramaserie vorkam. Alles, was es Sie kosten wird, sind 4 Millionen Dollar.

Der Lokalsender KOB4 sprach mit der Familie über ihre Entscheidung zum Verkauf, nachdem jahrelang Fans vorbeigekommen waren, um sich das Haus von außen anzusehen. „Wir haben durchschnittlich 300 Autos pro Tag. Kommen Sie zur Ballon-Fiesta, Hunderttausende kommen, um Luftballons zu holen. Ballons steigen auf, sie kommen wieder herunter. Woher kommen sie? Hier“, sagte die derzeitige Besitzerin Joanne Quintana.

Quintana erinnert sich zwar an schöne Erinnerungen an die Dreharbeiten zur Show, darunter an den Tagesstar Bryan Cranston, der in einer Einstellung erfolgreich eine Pizza auf das Dach warf, sie drückte aber auch ihre Frustration über den starken Verkehr aus, dem das Haus in den Jahren seit dem Ende der Show ausgesetzt war. Dazu gehört auch, dass Fans diesen Pizza-Moment selbst nachstellen. In den letzten Jahren wurden viele kontroverse Interaktionen zwischen Bewohnern und Touristen in den sozialen Medien veröffentlicht.

Inzwischen hat die Familie einen Zaun zum Schutz des Grundstücks errichtet, aber nun ist es an der Zeit, weiterzuziehen. „Dies war unser Familienhaus seit 1973, fast 52 Jahre lang. Wir gehen also nur mit unseren Erinnerungen davon. Es ist Zeit, weiterzumachen. Wir sind fertig. Es gibt keinen Grund mehr zu kämpfen“, sagte Quintana.

Aufgrund der kulturellen Bedeutung des Hauses und des Preises von 4 Millionen US-Dollar (für ein Haus würde Zillow andernfalls unter 350.000 US-Dollar liegen) ist es unwahrscheinlich, dass das Haus ein Einfamilienhaus bleiben wird. Quintana sagte: „Ich hoffe, dass sie das schaffen, was die Fans wollen. Sie wollen ein BnB, sie wollen ein Museum, sie wollen Zugang dazu. Tue es.“

Wandlung zum Bösen wird derzeit auf Netflix gestreamt. Hier ist ein Rückblick auf die Charaktere, die zwischen dieser Serie und dem Vorgänger wechselten: Rufen Sie besser Saul an.