Nachdem Drew Carey letzten April gesagt hatte, dass er seinen „Schwanz in einen Mixer“ stecken würde, um Phish im Sphere wiederzusehen, setzte er seine Herrschaft als Phish Fan Supreme fort, indem er unter dem treffenden Namen DJ eine Afterparty für das jüngste Silvesterkonzert der Band auflegte Mixer.

Die Afterparty fand im Hill Country Barbecue in New York im Anschluss an Phishs vierte und letzte Show bei ihrem Silvesterauftritt im Madison Square Garden statt. Der Moderator von „Price Is Right“, der zusammen mit Tad Cautious, dem Radiomoderator von Phish, und DJ Cooley moderierte, lieferte eine Reihe funkiger Jams und trug dabei ein T-Shirt mit der Aufschrift „I Don’t Know the Price of Anything“.

In von Fans hochgeladenem Filmmaterial ist Carey zu sehen, wie sie den 2018 erschienenen Titel „Sam Huff’s Flying Raging Machine“ von Lettuce spielt. Sehen Sie sich das Video unten an.

Carey ist vielleicht der bekannteste Phish-Fan des vergangenen Jahres geworden, nachdem er ihnen praktisch zum ersten Mal im Sphere in Las Vegas zugehört hat. Nach dieser Erfahrung – und seiner berüchtigten Mixer-Bemerkung – dankte ihm die Band, indem sie ihm einen signierten Mixer schickte.

In der darauffolgenden Woche sagte Carey, dass Phishs Show im Las Vegas-Veranstaltungsort U2 – die zuvor dort aufgetreten waren – wie eine Bar-Band aussehen ließ.

Unterdessen werden Phish noch in diesem Monat ihre jährlichen Shows an der Riviera Maya in Mexiko aufführen. Im Frühjahr wird Frontmann Trey Anastasio eine 20-tägige Solo-Akustiktournee unternehmen (Tickets kaufen).