Obwohl Jack Nicholson immer noch ein bekannter Name ist, werden seine öffentlichen Auftritte immer seltener. Jetzt ist er weniger ein Filmstar in der Stadt, sondern eher ein Rentner, der sagt: „Ich sitze lieber unter einem Baum und lese ein Buch, als zu spielen“, und es ist zwei Jahre her, seit er fotografiert wurde – eine Serie, die diese Woche dank gebrochen wurde ein Instagram-Beitrag seiner Tochter.

Lorraine Nicholson teilte Fotos aus der vergangenen Ferienzeit und fügte eine Aufnahme von ihr und ihrem 87-jährigen Vater bei, der etwas klarer wirkt als bei seinem letzten öffentlichen Auftritt bei einem Spiel der Lakers im Jahr 2023.

Im Hintergrund können Sie sehen, was vermutlich ein Teil der Bibliothek des älteren Nicholson ist, mit Regalen voller Bücher, mehreren Schwarz-Weiß-Porträts und natürlich einer Reihe prestigeträchtiger Hollywood-Auszeichnungen auf dem obersten Regal.

Schauen Sie sich das Bild unten an (es ist ein Karussellbeitrag – das Bild von Jack ist die neunte Folie).

Nicholsons Schauspielkarriere begann 1958 und endete 2010 mit einem Auftritt in der romantischen Komödie Woher weißt du das neben Reese Witherspoon, Owen Wilson und Paul Rudd.

Fotos von ihm sind mittlerweile rar, aber es gibt immer noch jede Menge Vintage-Jack Nicholson. Tatsächlich werden Sie ihn später in diesem Monat sehen können Chinatowndas am 14. Januar in 4K Ultra HD erneut veröffentlicht wird. Vorbestellungen laufen.