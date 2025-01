Autor und Regisseur Jeff Baena, bekannt für seine Arbeit an Filmen, darunter Leben nach Beth Und Ich liebe Huckabeesund als Ehemann der Schauspielerin Aubrey Plaza, ist im Alter von 47 Jahren gestorben.

TMZ berichtet, dass Baena am Freitag, dem 3. Januar, tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde. Die Polizei geht davon aus, dass die Todesursache ein Selbstmord war.

Nach ihrem Abschluss an der Film School der New York University wurde Baena als Produktionsassistentin für Robert Zemeckis und anschließend als Redakteurin für David O. Russell eingestellt. Baena war später Co-Autorin des Drehbuchs zu Russells schwarzer Komödie aus dem Jahr 2004. Ich liebe Huckabees.

2014 gab Baena mit der Zombiekomödie sein Regiedebüt Leben nach Bethin dem seine zukünftige Frau Plaza die Hauptrolle spielte. Zu seiner Filmografie gehörte auch Joshy, Die kleinen Stunden, PferdemädchenUnd Dreh mich um.

Wenn Sie Selbstmordgedanken haben oder jemanden kennen, der Selbstmordgedanken hat, rufen Sie die National Suicide Prevention Lifeline unter 1-800-273-TALK (8255) an.