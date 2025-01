Das US-Militär ist immer noch das am besten finanzierte Militär der Welt, aber in den 2020er Jahren braucht es zwei Dinge: mehr Rekruten und bessere PR. Wer könnte also besser helfen als Guy Fieri, eine Gruppe von Tagesfernsehstars und YouTube-Influencern, oder?

Okay, Spaß beiseite (was ziemlich schwierig ist, wenn der Witz „Guy Fieri ist ein Psyop“ lautet), das Pentagon hat wirklich eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit der Unterhaltungsindustrie, und das geht aus einem neuen Bericht von hervor Rollender SteinZahlreiche bekannte Gesichter erhielten in den vergangenen Jahren für diese Zusammenarbeit Unterstützung.

Unter ihnen sind Fieri (mit seiner Food Network Show, Guys All-American Road Trip), sowie Programme wie Die Kelly Clarkson Show, Downeys Traumautos, Der Preis stimmt, America’s Got TalentUnd Die Jennifer Hudson Show.

Obwohl die genauen Einzelheiten dieser Operationen nicht öffentlich sind, Rollender Stein erklärt, dass das Pentagon seinen Mitarbeitern Vereinbarungen namens Production Assistance Agreements (PAAs) anbietet, in denen sie „militärisches Personal, Fahrzeuge, Technologie und Expertenrat“ zur Verfügung stellen, im Austausch für das Recht, Drehbücher zu bearbeiten, Erzählungen zu ändern und die Wahrnehmung der Öffentlichkeit auf andere Weise zu beeinflussen des Militärs und Militärdienstes.

Diese Praxis ist natürlich nichts Neues – von den Verbindungen des Office of War Information zu Hollywood im Zweiten Weltkrieg bis zum Original Top GunDie Transformatoren Franchise und vielem mehr gibt es viele Beispiele dafür, wie Uncle Sam durch Unterhaltung mit uns spricht.

Was jedoch neu ist, sind die Methoden, mit denen das Pentagon die Generation Z erreicht. Einem aktuellen Bericht des Government Accountability Office zufolge haben Zoomer im letzten Jahrzehnt einen Rückgang der militärischen Gunst um 10 Prozent erlebt, während dies bei nur 35 Prozent der Generation der Fall war eine positive Einschätzung ab 2021. Darüber hinaus heißt es in dem Bericht, dass im Jahr 2023 „mehrere Militärdienste ihre Rekrutierungsziele um Tausende verfehlten“. Um dem entgegenzuwirken, ist das Pentagon online gegangen.

Im selben GAO-Bericht wird erklärt, dass jeder Zweig des Militärs mit „vertraglich beauftragten Werbeagenturen“ zusammenarbeitet, um PR-Strategien zu entwickeln, und dass sie sich in den letzten Jahren immer mehr auf Social-Media-Plattformen wie YouTube, Twitter, Facebook, Instagram und SnapChat konzentriert haben.

Ein Beweis dafür ist der gescheiterte Versuch des Pentagons, mit MrBeast zusammenzuarbeiten, beschrieben in Rollender Stein’s Artikel. Ursprünglich boten ihm die Behörden als Gegenleistung für seinen Beitrag zur Hurrikanhilfe in Puerto Rico eine PAA an, zogen sich jedoch von dem Deal zurück, als der YouTube-Star es nicht schaffte, tatsächlich auf die Insel zu reisen.

Rollender Stein schlägt vor, dass das Versäumnis des Pentagons, MrBeast zu umwerben, „kein gutes Zeichen“ für ihre Marketingaussichten ist, und Online-Kommentatoren sind gleichermaßen unbeeindruckt von der Anziehungskraft, die alternde TV-Stars am Tag auf die Generation Z haben. Aber für diejenigen, die die Liste der Kollaborateure übernehmen Rollender Stein Die Offenbarung ist erschöpfend, fragen Sie einfach: Was wäre ein guter Psyop ohne ein oder zwei begrenzte Treffpunkte?

Okay, das sind Spekulationen, aber in diesem Sinne bestätigt der GOA-Bericht, was offensichtlich sein könnte: Von 2021 bis 2022 verzeichnete die Armeerekrutierung durch Fernsehkampagnen einen Rückgang, aber die Rekrutierung über soziale Medien und andere nicht-traditionelle Bemühungen verzeichnete einen Anstieg. Rollender Stein beschreibt sogar Taktiken wie von Christopher Nolan inspirierte Rekrutierungsanzeigen und E-Girl-Influencerinnen, die von der Psyops-Abteilung der US-Armee angestellt werden.

Seien Sie sich also in den kommenden Jahren darüber im Klaren, dass das Militär Sie möglicherweise auf eine Art und Weise erreichen wird, die für Sie vielleicht nicht so offensichtlich ist – es sei denn, es versucht noch einmal, Lana Del Rey zu zitieren.