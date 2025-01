Perry, der Miniaturesel, der als Vorbild für die Figur Donkey diente Shrekist im Alter von 30 Jahren verstorben.

Laut Palo Alto Online wurde Perry am Donnerstag, dem 2. Januar, in seinem Haus auf der Bol Park-Weide eingeschläfert, nachdem er gegen Hufrehe, eine schmerzhafte Hufkrankheit, gekämpft hatte. Zum Zeitpunkt seines Todes befand er sich in Begleitung seiner langjährigen Eselfreunde April und Buddy.

„Die ganze Nacht über rückten sie heran, schnüffelten hinein und begriffen, dass er weg war. Sie trauerten“, erzählte Jenny Kiratli, Perrys Betreuerin, gegenüber Palo Alto Online die Reaktion von April und Buddy auf den Tod ihres Freundes.

Perry lebte seit 1997 im Bol Park in Palo Alto. Der Geschichte nach war er einer der ursprünglichen Animatoren von Shrek lebte in der Nähe der Weide und nutzte Perry als Modell für die Esel-Figur, die Eddie Murphy in der Filmreihe berühmt verkörperte.

Im Juni 2025 versammelten sich der Bürgermeister von Palo Alto, Greer Stone, und andere lokale Würdenträger im Bol Park, um Perrys 30. Geburtstag zu feiern. Außerdem beteiligten sie sich mit 10.000 US-Dollar an den medizinischen Kosten des Esels.

Ein neues Shrek Der Film mit der Rückkehr von Murphy, Mike Myers und Cameron Diaz soll am 1. Juli 2026 in die Kinos kommen.