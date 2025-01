Der in Ungnade gefallene Filmemacher Brett Ratner wird bei einem neuen Dokumentarfilm über First Lady Melania Trump Regie führen, der in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 in die Kinos kommt und auf Prime Video gestreamt wird.

Die Produktion des Dokumentarfilms, der einen „beispiellosen Blick hinter die Kulissen“ verspricht, begann im Dezember 2024, wobei Trump selbst als ausführende Produzentin fungierte. Daher kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Film stark bereinigt wird, um Kontroversen um sie oder ihren Ehemann, Präsident Donald Trump, zu vermeiden.

Der Dokumentarfilm ist das jüngste Beispiel dafür, wie Big Tech und Hollywood die Trumps vor ihrer bevorstehenden Rückkehr ins Weiße Haus später in diesem Monat umarmen. In den letzten Wochen haben sich mehrere hochkarätige CEOs, darunter Amazon-Gründer Jeff Bezos, mit Trump auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago in Florida getroffen. Darüber hinaus spendete Amazon 1 Million US-Dollar an Trumps Amtseinführungsfonds.

Mittlerweile markiert das Projekt Ratners erste große Produktion, seit ihm Ende 2017 von sechs Frauen, darunter Olivia Munn und Natasha Henstridge, sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wurde. Ratner ist vor allem für die Regie von Filmen bekannt, darunter „ Hauptverkehrszeit Franchise, X-Men: Das letzte GefechtUnd Der Familienvatersowie die Produktion von Filmen Der Wiedergänger Und Kriegshunde und die Fernsehserie Gefängnisausbruch.