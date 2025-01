Trent Reznor und Atticus Ross haben zum dritten Mal Golden Globe Gold gewonnen und den Preis 2025 für die beste Originalmusik für ihre Arbeit an Luca Guadagninos gewonnen Herausforderer.

Die Nine Inch Nails-Mitglieder gewannen zuvor Golden Globes für die beste Originalmusik Das soziale Netzwerk im Jahr 2010 und Seele im Jahr 2020. Das Duo wurde für seine Arbeit auch bei den diesjährigen Golden Globes als bester Originalsong nominiert Herausforderer Track „Compress / Repress“, verlor aber gegen „El Mal“. Emilia Perez.

Reznor und Ross, FolgeDie Komponisten des Jahres 2024 werden versuchen, ihre Trophäensammlung bei den Oscar-Verleihungen 2025 zu erweitern, da sie sowohl für die beste Originalmusik als auch für den besten Originalsong auf der Shortlist stehen.

Mit Blick auf die Zukunft punkten Reznor und Ross in der kommenden Saison TRON: Ares unter ihrem Spitznamen Nine Inch Nails und markiert die erste neue Musik der Band seit 2020. Gefragt von Folge ob noch andere neue Nine Inch Nails-Musik in Arbeit sein könnte TRON: AresReznor sagte uns: „Derzeit ist alles möglich.“ Schauen Sie sich hier unser Interview mit Reznor und Ross an oder hören Sie sich das vollständige Gespräch in einer aktuellen Folge von an Folge UNCUT.