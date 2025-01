Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

In einem kürzlichen Gespräch mit Kyle Meredith sprach Troian Bellisario über ihre neueste Rolle in Auf Abrufdas packende neue Polizeidrama für Prime Video. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Bekannt für ihre bahnbrechende Rolle in Pretty Little LiarsBellisario stellt sich hier einer ganz anderen Herausforderung, mit Auf Abruf Tauchen Sie tief in die moralische Komplexität der modernen Polizeiarbeit ein und kombinieren Sie Bodycam-, Dashcam- und Handyaufnahmen, um ein unerschütterliches, immersives Erlebnis zu bieten. „Es geht nicht nur darum, Fälle zu lösen“, sagt Bellisario zu Meredith. „Es geht um die Menschen, die das Abzeichen tragen, und um die chaotische Realität, mit der sie konfrontiert sind.“

Auf Abruf verbindet Bellisarios abgestumpften Veteranenoffizier mit Brandon Larracuentes idealistischem Neuling und schafft so eine spannungsgeladene Dynamik, die die Generationenunterschiede in der realen Welt widerspiegelt. Zur Vorbereitung nahm Bellisario an Mitfahrgelegenheiten der Polizei teil, wobei ihr schnell klar wurde, wie emotional die Rolle war. „Man muss so tun, als hätte man alles im Griff, auch wenn man innerlich schwankt“, sagt sie und weist auf den schmalen Grat hin, den die Serie zwischen Action und Moral wandelt

Die Intensität ausgleichen Auf Abruf Mit dem Leben außerhalb der Leinwand denkt Bellisario darüber nach, wie das Muttersein ihre Perspektive verändert hat. „Die meiste Zeit dieses Jahres war ich im Muttermodus“, sagt sie lachend. Aber das Schreiben ist für die Schauspielerin auch zu einem unverzichtbaren kreativen Ventil geworden, was sie ihren Eltern zu verdanken hat, dass sie es gefördert haben. „Wenn die Rollen nicht vorhanden sind, erstellen Sie Ihre eigene Arbeit“, teilt sie mit.

Hören Sie, wie Troian Bellisario darüber spricht Auf Abruf (die am 9. Januar auf Prime Premiere feiert) und mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.