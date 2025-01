Das Line-Up für Boston Calling 2025 wurde bekannt gegeben, wobei Luke Combs, Fall Out Boy und Dave Matthews Band als diesjährige Headliner an der Spitze stehen.

Das dreitägige Festival findet am Memorial Day-Wochenende vom 23. bis 25. Mai etwas außerhalb von Beantown in Allston, Massachusetts, statt.

Das Line-up wird durch eine Vielzahl von Acts aus verschiedenen Genres ergänzt, darunter Vampire Weekend, Avril Lavigne, Cage the Elephant, Megan Moroney, Sublime, Sheryl Crow, T-Pain, The Black Crowes, Public Enemy, Remi Wolf, TLC, All Time Low, Goth Babe, Mike., James Bay, Tom Morello, Lucius, Spin Doctors und mehr. Schauen Sie sich unten das Poster zur Aufstellung für 2025 an.

Tickets für Boston Calling 2025, einschließlich GA-, GA+-, VIP- und Platinum-Pässe, werden zunächst über einen Vorverkauf auf der Website des Festivals am Mittwoch, dem 8. Januar, um 10:00 Uhr ET erhältlich sein.

Bei der diesjährigen Ausgabe des Festivals wird es auch die Einführung einer rotierenden Bühne anstelle von zwei Hauptbühnen geben, eine Neugestaltung, die „den Massenfluss verbessern und die Überlastung verringern“ soll. Darüber hinaus werden weitere Wasserstationen sowie ein Innenbereich zum Abkühlen für Fans hinzugefügt, und einige Ticketpreise wurden „reduziert, um einen Mehrwert und Zugänglichkeit zu bieten“.

