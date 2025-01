Nikki Glaser wurde weithin für ihre Rolle als Gastgeberin der Golden Globes 2025 am Sonntagabend gelobt, bei der sie die anwesenden Prominenten röstete, ohne die Grenze zu überschreiten. Bei einem Auftritt am Morgen danach Die Howard Stern Showunser Comedian des Jahres 2024, enthüllte einige der Witze, die auf dem Boden des Schneideraums zurückgeblieben waren.

Von einem zweiten Diddy-Witz über eine Hitler-Erwähnung bis hin zu einem Seitenhieb auf Alec Baldwin teilte Glaser Witze mit, von denen sie wusste, dass sie sie auf CBS nicht sagen durfte, und die daher für die „Stern-Akte“ vorgesehen waren.

Einer der Witze, „Dies ist das letzte Mal, dass Sie alle bis zum Diddy-Prozess zusammen im selben Raum sein werden“, wurde zugunsten einer weiteren Diddy-Erwähnung gestrichen, weil sie entschieden, dass es nur eine geben darf.

Eine andere hätte auf ihrem Witz über den „zweifachen Holocaust-Überlebenden“ Adrien Brody für seine Auftritte in zwei Holocaust-Filmen aufgebaut und gewitzelt, wenn der Schauspieler „in die Zeit zurückreisen könnte, würde er dem kleinen Hitler für seine Karriere danken.“

Obwohl Glaser den letztgenannten Witz „liebte“, verstand ihr Gen-Z-Assistent ihn nicht und so wurde ihr klar: „Wir werden eine ganze Generation durch diesen Witz verlieren, und dann habe ich umsonst ‚Hitler‘ gesagt.“ ”

Es gab auch eine andere Zeile darüber Joker 2 in dem sie gesagt hätte, der Film „erinnerte mich an den ersten Joker kam heraus und ich war in den Kinos und hatte Angst, dass jemand es verschießen würde. Und dann während Joker 2das hatte ich wirklich gehofft.“

Sie dachte auch über einen Witz von Luigi Mangione nach: „Glen Powell ist heute Abend nominiert für Killer. Wer hätte gedacht, dass Sie nur der zweitheißeste Killer Amerikas sind?“ Glaser hatte jedoch das Gefühl, dass das Meme ausgedient hatte.

Es gab auch einen Seitenhieb auf Alec Baldwin Rost Schießen: „Michael Keaton war so großartig Beetlejuice Beetlejuice. Und Alec Baldwin kam leider nicht zurück, um einen Geist zu spielen, weil er zu sehr damit beschäftigt war, sie zu erschaffen.“ (In diesem Fall hielt Glaser es für „einen tollen Witz“, kam aber zu dem Schluss, dass es „einfach zu gemein“ sei.)

Glaser gab auch zu, einen Witz von Ben Affleck vermasselt zu haben, in dem sie sagte: „Böse, Seltsam, Nachtschlampe – das sind nicht nur Worte, die Ben Affleck schreit, nachdem er zum Orgasmus kommt.“ Wie ursprünglich geschrieben: „Es sollte sein“Wann „Er kommt zum Orgasmus“ und ich sagte „danach“ und es ging mir wirklich auf die Nerven.“

Weitere Witze, die Glaser ausgelassen hat, finden Sie weiter unten, in denen sie sich über Matt Gaetz, Nicole Kidman, Nicolas Cage, Kate Winslet, Leonardo DiCaprio und andere lustig macht.

– Der Film Anora ist heute Abend für vier Preise nominiert. Es wird als der unerschrockenste Blick auf Sexarbeit seit Matt Gaetz‘ Zahlungshistorie bezeichnet.

— Der wilde Roboter wird heute Abend nominiert. Und damit meine ich Nicole Kidman nach zwei Weißweinen.

— Nicolas Cage ist heute Abend hier und sieht ausgeruht aus, nachdem er eine Nacht in Elvis‘ Sarg geschlafen hat.

— Nur Morde im Gebäude ist erstaunlich. Ich finde es so cool, dass Legenden wie Steve Martin, Martin Short und Meryl Streep immer noch dabei sind. Es zeigt Ihnen nur, dass Sie nie zu alt sind, um noch Geld zu brauchen.

— Denzel Washington ist hier. Das Einzige, was mehr Männer mittleren Alters davon überzeugt hat, dass sie einen Ohrring tragen könnten als Denzel Washington, ist Kokain. Kate Winslet ist Kokain sehr ähnlich. Sie ist weiß. Sie ist immer bei Leonard DiCaprio und ich kann es kaum erwarten, sie heute Abend auf der Afterparty zu finden.

— Amy Adams ist für ihren Auftritt in nominiert Nachtschlampewährend ich für meine Leistung völlig brüskiert wurde Tagesschlampe.

— Daniel Craig ist für seinen Auftritt in nominiert Seltsamdas ist ein Film und nicht nur das, was mein Onkel Chuckie nennt Böse.

— Tintenfisch-Spiele ist eine Show, in der Menschen hungern, während sie rücksichtslos um den ultimativen Preis kämpfen. Oh, warte, nein, tut mir leid, das ist diese Show.