Aubrey Plaza hat ihre erste Stellungnahme zum Tod ihres Mannes, des Filmemachers Jeff Baena, abgegeben.

„Das ist eine unvorstellbare Tragödie. Wir sind allen, die ihre Unterstützung angeboten haben, zutiefst dankbar“, sagten Plaza und die Familie Baena und Stern in einer gemeinsamen Erklärung, die am Montag, dem 6. Januar, veröffentlicht wurde. „Bitte respektieren Sie in dieser Zeit unsere Privatsphäre.“

Baena, ein Autor und Regisseur, der für seine Arbeit an Filmen bekannt ist, darunter Leben nach Beth Und Ich liebe HuckabeesEr wurde am Freitag, dem 3. Januar, tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Der Gerichtsmediziner des Los Angeles County stellte fest, dass die Todesursache Selbstmord war. Er war 47 Jahre alt.

Nachdem sie ein Jahrzehnt lang zusammen waren, heirateten Plaza und Baena im Jahr 2021. Sie arbeiteten auch bei mehreren Projekten zusammen, darunter Leben nach Beth Und Die kleinen Stunden.