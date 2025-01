Staffel 2 von Abfindung feiert seine Premiere Jahre nach dem ersten Teil, also beginnen wir diesen Rückblick mit einer Erinnerung daran, worum es in der Emmy-prämierten Science-Fiction-Dramedy geht: Die Apple TV+-Show spielt in einem alternativen Universum voller Retro-Technologie und konzentriert sich auf die Mitarbeiter des Megakonzerns Lumon Industrien, von denen sich viele einer Prozedur unterziehen, die ihr Arbeitsbewusstsein von ihrem Alltagsleben trennt.

Lumon-Mitarbeiter erscheinen jeden Tag zur Arbeit und gehen jede Nacht ohne Erinnerung daran, was sie den Tag verbracht haben – zumindest aus ihrer Sicht als „Outie“. Ihr „Innie“ führt unterdessen ein ganz eigenes Leben, ganz innerhalb der Räumlichkeiten der Lumon-Büros. Zumindest ist es so angeblich zur Arbeit … vorausgesetzt, die Gastwirte sind mit ihrem Schicksal zufrieden.

Diese extreme Sicht auf die Work-Life-Balance würde sich als Folge von nicht fehl am Platz anfühlen Schwarzer Spiegel. Dennoch wäre es eine Schande, den dramatischen Umfang auf eine einzige Fernsehstunde zu beschränken, denn wie die zweite Staffel zeigt, erweist sich diese Prämisse als kraftvoll genug, um eine ganz neue Ebene des Denkens über die Welt zu eröffnen. Tatsächlich schreibe ich darüber Abfindung erweist sich als herausfordernd, da es sich nicht nur um eine Satire auf die Unternehmenskultur handelt. Stattdessen ist die Serie ein Mikrokosmos vieler menschlicher Erfahrungen – eine komplizierte Liebesgeschichte, die auch viel darüber zu sagen hat, was es bedeutet, am Leben zu sein.

Dies ist vor allem durch die charakterorientierte Erzählweise mit einem Traumensemble möglich, das Adam Scott als einen der Hauptdarsteller für die Ewigkeit bestätigt. Als Mark, der Lumon-Mitarbeiter, der für das Unternehmen wertvoller ist, als ihm bewusst ist, macht Scott die Unterschiede zwischen den Innie- und Outie-Persönlichkeiten seiner Figur deutlich. Noch wichtiger ist, dass er es versteht, beide Seiten so zu spielen, dass ihre angeborene Verbindung zum Ausdruck kommt.

In der Zwischenzeit bekommt Britt Lower dieses Mal eine andere Herausforderung: Ursprünglich als Marks Kollegin Helly vorgestellt, enthüllte das Finale der ersten Staffel, dass Hellys „Outie“ die kaltherzige Helena Eagan ist, eine hochrangige Lumon-Führungskraft. In Staffel 2 erfahren wir viel mehr über Helena, Lumon und all diese Charaktere, einschließlich der Drohnenkollegen Dylan (Zach Cherry) und Irving (John Turturro), ihrer ehemaligen Chefin Harmony Cobel (Patricia Arquette) und ihrer neu beförderten Chefin Seth Milchick (Tramell Tillman). Oh, und vergessen Sie nicht Marks Frau Gemma (Dichen Lachman), von der im Finale der ersten Staffel bekannt wurde, dass sie seit ihrem mutmaßlichen Tod bei einem Autounfall zwei Jahre lang in Lumon gefangen war.

Staffel 1 von Abfindung endete mit einer offenen Revolte der Innies von Macrodata Refinement gegen ihre Meister, nachdem sie einen Weg gefunden hatten, ihr Bewusstsein zu aktivieren, während sich ihre Outies in der „realen Welt“ befanden. Staffel 2 nimmt sich die Zeit, die Konsequenzen ihrer Rebellion auf eine Weise zu erkunden, die sich manchmal als etwas frustrierend erweist; Generell gerät die Staffel etwas ins Stocken, wenn es um das heikle Spiel mit den Zuschauererwartungen geht.

Das ist eine andere Art zu sagen: Wenn eine Episode mit einem dramatischen Cliffhanger endet, darf man nicht damit rechnen, dass dieser Cliffhanger zu Beginn der nächsten Episode, in der Mitte oder sogar am Ende gelöst wird. Es scheint manchmal so, als ob die Charaktere fast zufällig in die Erzählung ein- und aussteigen, darunter auch „Serien-Stammgäste“, deren Namen im Hauptabspann stehen, aber vielleicht in einigen wenigen Episoden auftauchen. Und wenn Ihr Vergnügen an der Serie davon abhängt, Antworten auf alle wichtigen Fragen zu erhalten, wird Sie Staffel 2 nicht begeistern.

Doch selbst wenn die Fragen dieser Show verwirrend sind, selbst wenn sie vermeintlich sind Antworten zu diesen Fragen sind verwirrend, Abfindung bleibt faszinierend. Ein wichtiger Faktor dabei ist neben den Darbietungen auch die Ästhetik: Hauptregisseur Ben Stiller (der fünf der zehn Episoden dieser Staffel inszenierte) hatte schon immer eine Ausstrahlung, die sich am besten als „kühl“ zusammenfassen lässt, mit einer Vorliebe für kräftiges Weiß und Weiß verschneite Ausblicke, die perfekt zum Thema der Show passen. Das sind die schönsten fensterlosen Flure, die Sie je in Ihrem Leben gesehen haben. Ernsthaft.

Staffel 1 von Abfindung Ich fühlte mich in erster Linie von den Geheimnissen angetrieben, die ihm im Kern zugrunde lagen, insbesondere wenn es darum ging, wer diese Leute außerhalb des Büros waren. Staffel 2 schafft es, genügend Antworten zu liefern, um zumindest diesen Kritiker davon abzuhalten, irgendetwas auf die Leinwand zu werfen, und geht gleichzeitig noch tiefer in die Implikationen dieses Konzepts ein. Für so viele große Ideen und Themen wie Abfindung erforscht, dass die wichtigsten Geheimnisse alle in diesen Charakteren verwurzelt sind.

Es ist schwer, eine so schöne und menschliche Show nicht zu lieben, die je nach Stimmung sowohl in existenzielle Dilemmata als auch in verrückte Tanzpausen eintaucht. Abfindung trifft den Nerv der Zeit so eindringlich, weil es so erfolgreich auf die falschen Idole hinweist, die durch die Unternehmenskultur geschaffen werden. Aber was noch wichtiger ist, es verliert nicht aus den Augen, was das Leben zu einer so seltsamen und tiefgreifenden Erfahrung macht – ob im Büro oder außerhalb.

Abfindung Staffel 2 kehrt am 17. Januar auf Apple TV+ zurück.