Wenn Sie es bauen, wird Nickelback kommen! Die Hit-Making-Rockband wurde als Headliner des zweiten Tages des neuen Geschwindigkeitsfestivals angekündigt Feld der Träume Filmseite in Dyersville, Iowa.

Das zweitägige Wochenendfest findet am 30. und 31. August statt. Der zuvor angekündigte Headliner Tim McGraw traf am Samstag, den 30., und Nickelback-Headliner am Sonntag, den 31., auf. Brantley Gilbert wurde am Sonntag ebenfalls als Darsteller bestätigt, wobei weitere bekannt gegeben werden.

Ein offizielles Nickelback-Ticket vor dem Verkauf startet am Mittwoch (19. März) um 10 Uhr CT exklusiv über Stubhub. General Tickets und VIP -Pakete werden dann am Freitag (21. März) um 10 Uhr CT über StubHub zum Verkauf angeboten.

Die Geschwindigkeit wird als neues Multi-City-Festival in Rechnung gestellt, das 2026 in anderen Orten starten wird Feld der Träume Hauptrolle Kevin Costner. In den letzten Jahren wurde das Feld auch von der MLB für zwei offizielle reguläre Saisonspiele verwendet.

„Ein zweiter Tag zu diesem Ereignis wird es noch epischer!“ erklärte Nick Abate von Promoter US -Konzertagentur über eine Pressemitteilung. „Mit Nickelback, der auf dem legendären Field of Dreams auf der Bühne kommt, starten wir mit Geschwindigkeit etwas Besonderes, unser neues Multi-City-Musikfestival im Jahr 2026.

Nickelbacks Auftritt auf dem Feld der Träume wird ihren zuvor angekündigten „Rock the Country Tour“ früher im Sommer mit Kid Rock folgen. Tickets für diese Shows finden Sie hier.