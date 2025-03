Lollapalooza hat seine Aufstellung 2025 unter der Leitung von Headlinern Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Doechii, A $ ap Rocky, Gracie Abrams, Rütsu Sol, Korn, zweimal und Luke Combs, enthüllt.

Das jährliche Sommermusikfestival im 34. Jahr kehrt über vier Tage vom 31. Juli bis bis in August in den Chicagoer Grant Park in den Chicago zurück. Other notable acts set to play include Clairo, Cage the Elephant, The Marías, Djo, Dom Dolla, Martin Garrix, Bleachers, Mk.gee, Wallows, Dominic Fike, Foster the People, T-Pain, Sierra Ferrell, Finneas, Remi Wolf, Royel Otis, Marina, Bladee, Barry Can’t Swim, JPEGMAFIA, 2Hollis, Flipturn, Magdalena Bay, Isaiah Rashad, Mariah der Wissenschaftler und Amaarae.

Rounding out the list of notable acts are Damiano David, Role Model, ISOXO, Still Woozy, Del Water Gap, Ravyn Lenae, The Dare, Chase and Status, Flux Pavilion, Otoboke Beaver, La Femme, Orla Gartland, Willow Avalon, Joey Valance & Brae, Jane Remover, Fcukers , Wunderhorse, Charlotte Lawrence, Ratboys, Winnekta Bowling League, Landon Barker und mehr.

Ein Ticket-Vorverkauf für Lollapalooza 2025 beginnt am Donnerstag, den 20. März um 10:00 Uhr CT über die Website des Festivals. Zu den Ticketoptionen gehören GA (385 USD), GA+ (715 USD), VIP (1565 USD) und Platin (4500 USD).

