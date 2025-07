Nine Inch Nails haben „As Living As You Need Me“, ein neues Lied, das als erste Single von ihrem bevorstehenden Soundtrack zum Film dient Tron: Ares.

Holen Sie sich hier Nine Inch Nails Tickets

„So lebendig wie du es brauchst“ wurde im neu veröffentlichten Trailer für Premiere Tron: Ares und ist auch verfügbar, um in einem eigenständigen Visualizer zu streamen (beide unten eingebettet).

Nins vollen Soundtrack für Tron: Ares erstreckt sich insgesamt 24 Songs und wird am 19. September veröffentlicht (Vorbestellungen dauern jetzt). Obwohl Nin -Mitglieder Trent Reznor und Atticus Ross zwei der am meisten gefeierten Filmkomponisten der letzten 15 Jahre geworden sind – zwei Oscar -Verleihungen und zahlreiche andere Auszeichnungen – –Tron: Ares markiert die erste Filmpartitur, die neun Inch -Nägel offiziell zugeschrieben hat. Tron: Ares Der Film wird am 10. Oktober in die Kinos kommen.

Verwandte Video

Die Veröffentlichung des Soundtracks für Tron: Ares Außerdem fällt mit Nins „Peel It Back“ World Tour zusammen, die am 6. August in Oakland, Kalifornien, sein nordamerikanisches Bein beginnt. Sehen Sie sich den vollständigen Tourplan unten an und suchen Sie hier nach Last-Minute-Tickets.

https://www.youtube.com/watch?v=-sj-fmi5jfa

https://www.youtube.com/watch?v=yshvexb7-ic

Tron: Ares (Original Films) Kunstwerk:

Tron: Ares (Original Films) Trackliste:

01. init

02. Forked Reality

03. So lebendig wie du es brauchst, um mich zu sein

04. Echos

05. Dies ändert alles

06. Im Bild von

07. Ich weiß, dass Sie es fühlen können

08. Beständigkeit

09. Infiltrator

10. 100% entbehrlich

11. bleibt immer noch

12. Wer will für immer leben?

13. Bessere Welten bauen

14. Ziel identifiziert

15. Dämonize

16. Empathische Reaktion

17. Was hast du getan?

18. Eine Frage des Vertrauens

19. Geist in der Maschine

20. Kein Zurück gehen

21. Nemesis

22. Neue Richtlinie

23. draußen in der Welt

24. Schatten über mich

Neun -Inch -Nägel 2025 Tourdaten:

08/06 – Oakland, CA @ Oakland Arena

08/08 – Portland oder @ Moda Center

08/10 – Vancouver, BC @ Rogers Arena

08/12 – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena

08/14 – Salt Lake City, UT @ Maverik Center

08/15 – Denver, Co @ Ball Arena

08/17 – St. Paul, MN @ Xcel Energy Center

08/19 – Chicago, IL @ United Center

08/20 – Chicago, IL @ United Center

08/22 – Detroit, Mi @ Little Caesars Arena

08/23 – Toronto, auf der @ Scotiabank Arena

08/26 – Baltimore, MD @ CFG Bank Arena

08/27 – Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center

08/29 – Boston, MA @ TD Garden

08/31 – Cleveland, OH @ Rocket Mortgage Fieldhouse

09/02 – New York, NY @ Barclays Center

09/03 – New York, NY @ Barclays Center

09/05 – Raleigh, NC @ Lenovo Center

09/06 – Nashville, TN @ Bridgestone Arena

09/09 – Duluth, GA @ Gas South Arena

09/10 – Tampa, FL @ Amalie Arena

09/12 – Houston, TX @ Toyota Center

09/13 – ft. Wert, TX @ Dickies Arena

09/16 – Phoenix, AZ @ Footprint Center

09/18 – Los Angeles, CA @ Kia Forum

09/20 – Los Angeles, CA @ Kia Forum