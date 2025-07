Die mächtige Metallica kam in die Rettung, nachdem ein Feuer die Hauptbühne des Tomorrowland Festivals in Belgien zerstört hatte, um die EDM -Versammlung nur ein paar Tage vor dem Start zu stornieren. Die legendäre Metal -Band verlieh das Fest, die auf ihrer laufenden „M72 World Tour“ zwischen den europäischen Beinen lag.

Wie bereits berichtet, wurde die aufwändige Hauptbühne für Tomorrowland am Mittwoch (16. Juli) in einem massiven Feuer dezimiert. Das Fest startet am Freitag (18. Juli) mit EDM-Schwergewichten wie dem schwedischen Haus Mafia, David Guetta, Steve Aoki, Deadmau5 und anderen am dreitägigen Wochenende.

Metallicas Set mit einer riesigen Wand aus Videobildschirmen wurde in Österreich aufbewahrt und über Nacht nach Belgien geflogen, wie von der belgischen News Outlet HLN berichtet, und das Festival begann am Freitag auf wundersame Weise ohne Hitch.

Der niederländische DJ Martin Garrix, der am Freitag auftrat, hat vor seinem Set ein Foto von sich mit Metallica -Schlagzeuger Lars Ulrich auf Instagram gepostet und schrieb: „Ich kann nicht glauben, dass ich das tatsächlich tippe.

Metallica, der drei LPs an landete Folge‚Die jüngste Liste der 75 besten Metal -Alben aller Zeiten startete im Jahr 2024 eine europäische Etappe ihrer „M72 World Tour“ und wird den Kontinent im Jahr 2026 für ein weiteres Bein überdenken (hier erhältliche Tickets).

Ein Foto von Metallicas Bühne vor der zerstörten Hauptbühne ist im X/Twitter -Beitrag von Tomorrowland zusammen mit Martin Garrixs oben erwähnter Instagram -Beitrag zu sehen.