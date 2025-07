Kinogänger, machen Sie sich bereit zu kämpfen. Der neue, blutige Trailer der roten Band für die mit Spannung erwarteten Mortal Kombat II ist im Herbst vor seiner Kinotressung angekommen. Sehen Sie sich den Clip unten an.

Dieser letzte Eintrag in der Mortal Kombat Franchise dreht sich um den Fan-Favoriten-Charakter Johnny Cage, der vom Schauspieler Karl Urban porträtiert wird, der kürzlich für seine Arbeit in kürzlich bekannt ist Die Jungs TV -Serie. Basierend auf der legendären Videospielserie und abgeholt Mortal Kombat Neustart aufgehört, findet die Geschichte einen widerstrebenden Käfig, der rekrutiert wird, um sich dem interdimensionalen Kampfturnier anzuschließen. Er muss den Meister der Erde helfen – einschließlich Sonya Blade (Jessica McNamee), Kano (Josh Lawson), Liu Kang (ludi lin), Jackson „Jax“ Briggs (Mehcad Brooks) – Gewinnen Sie oder achten Sie auf Outworld Overlord Shao Kahn (Martyn Ford) Invade Our Realm.

Wie der Trailer zeigt, ziehen die Filmemacher keine Schläge – erwarten bösartige Todesfälle und viel Blut. Schauen Sie sich die Vorschau unten an, zusammen mit einer Reihe von Charakterplakaten, die die beliebtesten virtuellen Kämpfer aller zum Leben erwecken.

Verwandte Video

Der vollständige Trailer folgt einem Teaser, der gestern veröffentlicht wurde und sich ebenfalls auf Johnny Cage konzentriert. Im Teaser ist Cage-eine Parodie der Actionfilmstars der 90er Jahre-in einem Film mit dem Namen Unbekannte Wutwo er eine kleine Armee von Bösewichten abreißt. Unter ihren Verbrechen: sie „haben mit seinen Schatten gefickt“.

Wie Mortal KombatDie Fortsetzung wurde von Simon McQuoid geleitet, die von Jeremy Slater aus dem Drehbuch arbeitete. Die Besetzung von Mortal Kombat II Beinhaltet auch Tadanobu Asano als Lord Raiden, Adeline Rudolph als Kitana, Tati Gabrielle als Jade, Lewis Tan als Cole Young, Hiroyuki Sanada als Hanzo Hasashi/Scorpion, Joe Taslim als Bi-han/noob SaiBot, CJ Bloomfield As Barkaka, Desmond Chiam As, Desmond Chiam, und More.

Mortal Kombat II wird am 24. Oktober 2025 veröffentlicht.

https://www.youtube.com/watch?v=ZDC5MFHPLDG

Unsere Champions der ersten Runde wurden ausgewählt. #Mortalkombatmovie pic.twitter.com/mgjttir41h – Mortal Kombat Movie (@mkmovie) 17. Juli 2025