Im neuesten Film von Mittelsommar Und Beau hat Angst director Ari Aster, Eddington sheriff Joe Cross (Joaquin Phoenix) is doing his best — like pretty much other American living through late May 2020. Lockdown means that his New Mexico town is relatively quiet, so when the movie starts, Joe’s biggest problems are a distant wife (Emma Stone), her conspiracy-obsessed mother (Deirdre O’Connell), and the town mayor Ted Garcia (Pedro Pascal) nagging ihn über das Tragen einer Maske.

Wenn Pedro Pascal nun erzählt wird Das Der bescheidene Kritiker, um eine Maske aufzusetzen, um andere Menschen in Sicherheit zu bringen, ich würde meinen ganzen Kopf in KN95 bedecken. Aber Joe hat Asthma, ganz zu schweigen von einer hartnäckigen Strähne, wenn es darum geht, was zu tun ist, und als die politischen Turbulenzen der Zeit von allen Telefonbildschirmen in die reale Welt, die Sturheit hilft, eine figurative und buchstäbliche Explosion auf den Straßen von Eddington zu entzünden.

All dies ist stark in die Details eingebettet, die Sie möglicherweise versucht haben, die frühen Tage der Covid-19-Pandemie zu vergessen, was möglicherweise nicht so ansprechend klingt. Aber Ari Asters Filmographie ist ein Beweis dafür, dass er kein Filmemacher ist, der das Konzept der „ansprechenden“ viel Gewicht steckt – seine früheren Filme waren einheitlich faszinierend und mit unglaublichen Leistungen gestapelt, aber der physische oder emotionale Komfort des Publikums scheint kein Faktor zu sein, den er nachdenkt.

Der erste Teil von Eddington Vielleicht schleppt sich die längste und wiederbelebte die heutigen Debatten über Maskierung und andere soziale Distanzpraktiken, wobei das stetige Summen von Verschwörungstheorien im Hintergrund so vieler Szenen wiederholt. Charaktere scheinen nach Antworten zu sein, die das Chaos erklären könnten, dass die Welt ist, oder ebenso gespannt auf eine Ablenkung – wie das unangenehme Liebesdreieck, das sich zwischen drei Teenagern entwickelt, von denen einer der Sohn des Bürgermeisters ist.

Die Dinge treten ein bisschen mehr in Gang ein, als Joe beschließt, Ted bei den bevorstehenden Bürgermeisterwahlen herauszufordern und sein Fahrzeug in sehr coolen und normalen Kampagnenplakaten mit einer Mischung aus Verschwörungsgespräch und Ted zu bedecken. Er hat seine loyalen Abgeordneten (gespielt von Luke Grimes und Micheal Ward) auf seiner Seite, obwohl die Stadt ansonsten zwischen Teds Polnisch und Joes weitläufigem Gespräch über alle aufgeteilt zu sein scheint, die ihre Freiheit verdienen. Bald jedoch wird die Geschichte viel größer als eine Kleinstadtwahl-alles dank eines kleinen Mordes.

Im Zentrum des Chaos dieses Films steht Joaquin Phoenix (sein zweites Mal mit Aster folgt Beau hat Angst) und wieder einmal erweist sich der Schauspieler als perfektes Instrument für die Vision des Regisseurs. Es ist sein furchtloser Mangel an Eitelkeit, der ihn zu einem besonders effektiven Werkzeug macht – seine Fähigkeit, sich den schlimmsten, am wenigsten sympathischen Eigenschaften eines Charakters wirklich zu verwöhnen, hat ihm einen Oscar für 2019 gewonnen Jokerund spielt hier auf ganz andere, aber kraftvolle Weise.

Was Joe an Joe auffällig erweist, ist, wie viel er unter der Oberfläche hält, auch wenn Aster ruhige und nicht ganz so an Vader findet, um sein inneres Leben zu enthüllen: In Joes erster Szene sehen wir, dass er ein YouTube-Video ansieht, in dem eine Frau Menschen Ratschläge gibt, die ihren Partner davon überzeugen möchten, ein Kind zu haben. Mit dieser One -Wahl wird der Wert eines ganzen Romans mit der Hintergrundgeschichte geliefert.

Der Film ist trotz einiger großer Namen in der Besetzung wirklich ein Fahrzeug für Phoenix ‚Talente, zum Teil, weil die meisten von ihnen das Gefühl haben, nur eine Woche in New Mexico zu schießen. Emma Stone fühlt sich nie weniger als ihre Leistung engagiert, aber als Louise ist sie meistens da, um abwechselnd depressiv, zerkleinert und einer Gehirnwäsche unterzogen zu sein, bevor ihr Charakter abreist. In ähnlicher Weise ist das Gewicht von Pascals vielen anderen Drehverpflichtungen im Film zu spüren, so dass jede Minute seiner Bildschirmzeit kostbar anfühlt.

Wenn jemand eine große Beule davon bekommt, ist es hoffentlich, dass Deirdre O’Connell als Joes Schwiegermutter eine viel größere Rolle spielt als in den späteren Momenten des Films erwartet. O’Connell hat gerade eine Emmy -Nominierung für ihre Arbeit an bekommen Der Pinguinund hier macht sie gute Arbeit, um die ungewöhnlicheren Überzeugungen ihres Charakters an eine gelebte Menschheit zu erklimmen.

Darüber hinaus trifft Austin Butler als Anführer einer „Bewegung“, die sich sowohl online als auch in der realen Welt verbreitet. Er scheint ehrlich gesagt die vernünftige Person im Film zu sein. Aber das war Mai 2020 für Sie, als wir dank des Sands der Realität unter unseren Füßen aus dem Gleichgewicht geraten waren. Meinungen können sich darüber befassen, ob Aster diesen Moment effektiv erfasst hat oder ob dieser Film relevanter gewesen wäre, wenn er einige Jahre zuvor herausgekommen wäre, als diese Erinnerungen in unseren Köpfen sogar frischer waren. Aber was uns sowohl wichtig als auch unbestreitbarer anfühlt, ist die Intentionalität, mit der er diese Ära in all seiner Hässlichkeit einnimmt.

Ich habe es noch nicht bereut, einen Ari -Aster -Film gesehen zu haben, weil die Fähigkeit, mit der er den Rahmen befiehlt, mich fasziniert – er hat nur eine echte Beherrschung, wie man eine Geschichte mit der Sprache des Kinos erzählt, und die Risiken, die er eingeht, überraschen nie. Ich habe jedoch noch nie einen seiner Filme ein zweites Mal gesehen, aus dem gleichen Grund, warum ich keine Zeitschrifteneinträge ab Mai 2020 neu lesen möchte. Einige Dinge unterrichten uns, Sie müssen nur einmal erleben. Und das eine, mit dem Aster nicht erreicht wird Eddington – Das einzige große Problem, das den Film zurückhält – ist, dass er nie ganz erklärt, warum er uns überhaupt in diese Zeit zurückbringen wollte. Vor allem, weil wir in vielerlei Hinsicht immer noch darin leben.

Eddington kommt am Freitag, den 18. Juli, in den Kinos. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=ol6jzqexlik