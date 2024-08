Nine Inch Nails vertonen den kommenden TRON Film, TRON: Aresgab Disney während seiner D23-Präsentation am Freitag bekannt.

Die NIN-Mitglieder Trent Reznor und Atticus Ross sind in den letzten 15 Jahren zu den gefeiertsten Komponisten der Filmindustrie geworden und haben zwei Oscars und zahlreiche andere Auszeichnungen gewonnen. TRON: Ares ist die erste Filmmusik, die speziell Nine Inch Nails zugeschrieben wird. Es ist auch das erste Projekt von NIN seit der Veröffentlichung ihrer Ambient-Instrumentalmusiksammlungen. Ghosts V: Zusammen Und Geister VI: Heuschreckenim Jahr 2020.

In einem Interview Anfang des Jahres enthüllten Reznor und Ross, dass sie an mehreren Projekten arbeiten, darunter einer TV-Show mit Der Bär Schöpfer Christopher Storer; ein Film mit Horrorregisseur Mike Flanagan; eine Modelinie namens Memory Fades; und eine Zusammenarbeit mit Epic Games unter Einbeziehung des UEFN-Ökosystems, das Epic rund um Fortnite aufgebaut hat. Das Duo sagte auch, dass sie planen, ihre eigene Plattenfirma und ein Musikfestival zu gründen. Zum Thema neue Musik von Nine Inch Nails deutete Reznor an, dass es ihn „juckt“, ein neues Album zu machen.

TRON: Ares Mit dabei sind Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, Gillian Anderson, Sarah Desjardins und Jeff Bridges. Es ist der dritte Film in der TRON Franchise und soll am 10. Oktober 2025 in die Kinos kommen. Die Partitur für den vorherigen TRON Film, TRON: Vermächtniswurde von Daft Punk vertont.