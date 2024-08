Pixar stand am Freitag beim Disney Entertainment Showcase Panel auf der D23 im Mittelpunkt und stellte eine Reihe spannender neuer Projekte vor, darunter Spielzeuggeschichte 5, Die Unglaublichen 3und ein Alles steht Kopf Spin-off-Serie kommt zu Disney+.

Die größte Neuigkeit des Abends war wohl die Ankündigung von Spielzeuggeschichte 5der 2026 in die Kinos kommen soll. Drehbuch und Regie des Films stammen von Andrew Stanton, der auch WALL-E, Findet NemoUnd Findet Dorie und schrieb auch auf allen vorherigen Spielzeuggeschichte Filme, darunter 2019 Toy Story 4.

Auf der D23 sprach Stanton darüber, wie die Spielzeuggeschichte Spielzeuge waren schon immer für ihre Kinder da. „Ihre Arbeit wird exponentiell schwieriger, wenn unsere Spielzeug-Crew mit dem konfrontiert wird, wovon unsere Kinder heute besessen sind: Elektronik.“ Dann enthüllte er das folgende Konzeptbild, das Woody, Buzz, Forky, Jessie, Rex und andere zeigt, wie sie ihrem neuen Todfeind gegenüberstehen: einem Tablet-Bildschirm:

Pixar gab außerdem bekannt, dass Die Unglaublichen 3 wird derzeit von Brad Bird, dem Autor und Regisseur der ersten beiden Filme, entwickelt. Die Unglaublichen 2 wurde 2018 veröffentlicht, aber es gibt derzeit keine festen Veröffentlichungsinformationen über die Fortsetzung. Pete Docter von Pixar versprach „mehr dazu im nächsten Jahr“.

Der letzte auf der D23 angekündigte Pixar-Film ist ein Projekt namens Trichter. In dem Film spielt Piper Curda Mable, die mit ihrem Geist in einen Roboterbiber „hüpft“, um die Tierwelt zu erkunden. Bobby Moynihan spielt einen Biberkönig namens King George und Jon Hamm spielt einen Politiker.

Trichter Die Veröffentlichung ist für Frühjahr 2026 geplant. Unten können Sie sich die Konzeptzeichnungen ansehen:

Was die Alles steht Kopf Spin-off-Serie, sie heißt Traumproduktionen und spielt zwischen dem Originalfilm und dem rekordverdächtigen Alles steht Kopf 2. Die Disney+-Show soll 2025 erscheinen und „auf das Filmstudio fokussiert sein, in dem Rileys Träume wahr werden“, was bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Stars der Filme mitmachen.

Aber vorher Traumproduktionen kommt auf Disney+, Pixar veröffentlicht Gewinnen oder verlierendie allererste Originalserie des Studios. Die Show, die am 6. Dezember auf Disney+ Premiere feiert, begleitet ein gemischtes Softballteam einer Mittelschule namens „The Pickles“ in der Woche vor ihrem großen Meisterschaftsspiel. Jede Folge wird die Perspektive eines anderen Teammitglieds einnehmen und der visuelle Stil wird sich entsprechend ändern.

Will Forte spielt Coach Dan, während sich Episode 1 um Catcher Rochelle (Milan Ray) und ihre Mutter Vanessa (Rosa Salazar) dreht. Schauen Sie sich den ersten Trailer für Gewinnen oder verlieren unten.