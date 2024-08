Joaquin Phoenix ist aus einem kommenden Schwulen-Liebesfilm unter der Regie von Todd Haynes ausgestiegen, nur wenige Tage bevor die Dreharbeiten in Mexiko beginnen sollten.

Entsprechend VielfaltEine Quelle aus dem Umfeld der Produktion sagte, Phoenix‘ Entscheidung, das Projekt zu verlassen, sei darauf zurückzuführen, dass er „kalte Füße“ bekommen habe. Kurioserweise hatte Phoenix selbst das Drehbuch mit Haynes entwickelt.

In dem unbetitelten Film sollte Phoenix neben Danny Ramirez die Hauptrolle spielen (Topschütze: Maverick). Die Geschichte, die angeblich mit NC-17 bewertet werden soll, dreht sich um eine sexuelle Beziehung zwischen zwei Männern – einem amerikanischen Ureinwohner und einem Polizisten aus Los Angeles – die in den 1930er Jahren von LA nach Mexiko fliehen.

Vielfalt berichtet, dass das gesamte Set des Films bereits vor Phoenix‘ Abreise in Guadalajara aufgebaut worden war und die Finanzierung des Films von Phoenix‘ Beteiligung abhing, sodass die Rolle nicht neu besetzt werden konnte. Die Verluste des Films könnten einen siebenstelligen Betrag übersteigen.

Phoenix ist demnächst neben Lady Gaga zu sehen in Joker: Folie à Deuxder am 4. Oktober in die Kinos kommen soll.