Die Website von Cartoon Network wurde dank der Muttergesellschaft Warner Bros. Discovery praktisch aus dem Internet gelöscht. Seit Freitag (9. August) werden Besucher, die cartoonnetwork.com aufrufen, auf eine neue Zielseite für Max, den Flaggschiff-Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, weitergeleitet.

„Suchen Sie nach Folgen Ihrer Lieblingssendungen von Cartoon Network? Sehen Sie sich an, was auf Max gestreamt werden kann“, heißt es in einer Popup-Nachricht. „Kabelabonnenten können Ihre Lieblingssendungen von CN auch weiterhin auf Ihrem Fernseher und verbundenen Apps genießen!“

In einer Stellungnahme sagte ein Vertreter von Cartoon Network: „Wir konzentrieren uns auf die Cartoon Network-Sendungen und sozialen Medien, wo unserer Erfahrung nach die Verbraucher am meisten engagiert sind und ein erhebliches Wachstumspotenzial besteht.“ Der Sprecher fügte hinzu, dass der Kabelkanal Cartoon Network weiterhin täglich von 6:00 bis 17:00 Uhr elf Stunden Programm ausstrahlen wird.

Auf der Website von Cartoon Network waren zuvor ganze Folgen und kurze Clips von Serien wie Abenteuer-Zeit, Craig vom Creek, Teen Titans gehen!Und Steven Universesowie kostenlose Spiele.

Diese Schließung erfolgt eine Woche, nachdem Warner Bros. Discovery angekündigt hatte, den Zeichentrick-Streamingdienst Boomerang zu schließen und die Nutzer zu Max zu migrieren.

Paramount hat Anfang des Sommers eine Reihe ähnlicher Kostensenkungsmaßnahmen durchgeführt, darunter die Schließung der Comedy Central-Website und des MTV News-Archivs.