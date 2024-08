Nun, da Alles steht Kopf 2 hat offiziell die weltweiten Kinokassen erobert, der Animationshit ist bereit, die Heimkinos überall zu erobern. Der Film wird am 20. August als Digitalkauf erhältlich sein, physische Kopien (einschließlich einer limitierten Sammlerversion aus Steelbook) folgen am 10. September. Hier über Amazon vorbestellen.

Zusätzlich zur Steelbook-Edition wird der Pixar-Streifen auch als 4K-UHD-Blu-ray-Kombipaket (Blu-ray + DVD + Digital Code) und auf Standard-DVD erhältlich sein. Die physischen Exemplare bieten eine Reihe spezieller Bonusfunktionen, darunter gelöschte Szenen, eine Einführung in die neuen Charaktere und eine detaillierte Analyse der Szene „The Vault“.

Unter der Regie von Kelsey Mann und mit Stars wie Amy Poehler, Maya Hawke und anderen, Alles steht Kopf 2 folgt Riley, einem jungen Teenager, der mit all den Emotionen zu kämpfen hat, die der Eintritt ins junge Erwachsenenalter mit sich bringt. Der Film wurde von Kritikern sehr gut aufgenommen, darunter FolgePaolo Ragusa von The Guardian schrieb in seiner Rezension: „Es ist selten, dass Themen wie Angst und Scham in Inhalten, die sich an Kinder richten, so geschickt behandelt werden.“

Abgesehen davon, dass es ein Erfolg bei den Kritikern war, Alles steht Kopf 2 hat auch mehrere Kassenrekorde gebrochen. Es ist jetzt der erfolgreichste Film des Jahres 2024 und der umsatzstärkste Animationsfilm in der weltweiten Kinogeschichte.

