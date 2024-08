Eddie Vedder hat ein Cover von Tom Pettys Song „Room at the Top“ veröffentlicht.

Ursprünglich veröffentlicht auf Pettys Album von 1999 Echo„Room at the Top“ ist seit einiger Zeit in Vedders Soloshows im Programm. 2018 spielte er es sogar während der „In Memoriam“-Hommage an Petty bei den Academy Awards. Jetzt erscheint seine Studioversion als Teil des Soundtracks für die kommende Apple TV+-Show. Böser AffePremiere voraussichtlich am 14. August.

Vedders Interpretation von „Room at the Top“ beginnt mit einem Balladenarrangement, das von einfachem E-Gitarren-Geklimper getragen wird, und entwickelt sich zu einer vollwertigen Rockhymne, die zudem ein spannungsgeladenes Orgelsolo bietet. Was Vedders Gesang betrifft, so zeigt er seine typische Kraft, liefert aber auch meisterhaft die emotionale Sensibilität, die das Lied erfordert. Streamen Sie das Cover unten.

Böser Affe ist die neueste Serie von Bill Lawrence, in der Vince Vaughn als ehemaliger Detektiv auftritt, der zum Lebensmittelinspektor wurde und in Florida in ein Netz aus Verbrechen und Korruption verstrickt wird. Neben Vaughn sind Michelle Monaghan, Jodie Turner-Smith, Meredith Hagner, John Ortiz, Alex Moffat und weitere Darsteller der Serie zu sehen.

Die vollständige Trackliste für Böser Affe Der Soundtrack ist derzeit noch nicht bekannt, aber auf dem Artwork heißt es, dass die Musik von Tom Petty gefeiert wird. Bei der anderen Veröffentlichung, die diese Woche herauskam, handelt es sich um ein Cover von „Runnin‘ Down a Dream“ von Larkin Poe.

Vedders Version von „Room at the Top“ ist die neueste in einer Reihe von Coverversionen. Im vergangenen Jahr coverte er Songs von The English Beat, Warren Zevon, Nine Inch Nails und anderen. Im Februar coverte er sogar noch einen weiteren Petty-Song: „I Won’t Back Down“, in Zusammenarbeit mit Post Malone bei einem Tributkonzert für Leslie Jordan.

Pearl Jams Tournee 2024 zur Unterstützung ihres neuen Albums, Dunkle Materieläuft und macht Halt in Chicago, New York und Boston, bevor es nächsten Monat in Dana Point, Kalifornien, endet. Tickets gibt es hier.