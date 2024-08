Glengarry Glen Ross kommt an den Broadway zurück. Mit einer umwerfenden Besetzung aus Kieran Culkin, Bob Odenkirk und Bill Burr soll die neue Aufführung von David Mamets mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnetem Bühnenstück im Frühjahr 2025 Premiere feiern.

Die Produktion wird das Broadway-Debüt von Odenkirk und Burr sein. Culkin seinerseits betrat die Bühne im Jahr 2014 und trat in Das ist unsere Jugend. Um die Schauspieler kümmert sich Regisseur Patrick Marber, der zuvor den Tony-prämierten Leopoldstadt.

„1983 sah ich die Originalproduktion von Glengarry Glen Ross in London“, sagte Marber in einer Erklärung. „Ich war gerade neunzehn. Das Stück hat meine junge Seele umgehauen. Es war einer der Gründe, warum ich im Theater arbeiten wollte. Vierzig Jahre später bin ich so begeistert, es mit diesen unglaublichen Schauspielern am Broadway zu inszenieren. Ich werde mein Möglichstes tun, um sicherzustellen, dass dieses großartige amerikanische Stück dem Publikum die gleiche große Freude bereitet, die es mir bereitet hat.“

Weitere Details zur Besetzung und Produktion müssen noch bekannt gegeben werden, allerdings haben Jeffrey Richards und Rebecca Gold als Hauptproduzenten unterschrieben.

Erzählt wird die Geschichte eines skrupellosen Immobilienbüros in Chicago, Glengarry Glen Ross wurde 1983 erstmals uraufgeführt und fand großen Anklang. 1992 wurde der Film berühmt und mit vielen Stars und Zitaten besetzt.

Culkin und Odenkirk haben in den letzten Jahren beide Engagements bei beliebten Fernsehserien abgeschlossen – Folge Und Ruf lieber Saul an, Culkin wird auch im kommenden Film zu sehen sein. Ein echter Schmerz. In der Zwischenzeit hat Burr gerade eine weitere Standup-Comedy-Tour beendet (eine weitere hat er allerdings noch locker in Tennessee vor sich; Tickets gibt es hier).