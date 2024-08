Christopher Nolans Science-Fiction-Epos von 2014 Interstellar wird zum 10-jährigen Jubiläum als IMAX-Wiederaufführung veröffentlicht.

Interstellar wird am 6. Dezember in Nolans bevorzugtem IMAX-70-mm-Format und auf digitalen Bildschirmen gezeigt.

Pläne für die Wiederveröffentlichung des Films im IMAX-Format wurden erstmals während der CinemaCon Anfang des Jahres angekündigt, mit einem geplanten Veröffentlichungstermin im September. VielfaltParamount verschob den Veröffentlichungstermin auf den 6. Dezember, um ihn mit einem geplanten Relaunch des Home-Entertainment-Programms in Einklang zu bringen. Im Internet wurde fälschlicherweise gemunkelt, dass die Veröffentlichung verschoben worden sei, weil Paramount versehentlich 70-mm-Kopien des Films zerstört habe.

Im vergangenen Sommer erläuterte Nolan in einem Interview mit The Associated Press die Vorteile von IMAX 70mm und sagte, das Format sei das „bestmögliche Erlebnis“ für den zukünftigen Gewinner des Besten Films. Oppenheimer aufgrund seiner „beispiellosen“ Schärfe, Klarheit und Bildtiefe.

Mit Matthew McConaughey, Anne Hathaway und Jessica Chastain, Interstellar Regie führte Nolan, der den Film gemeinsam mit seinem Bruder Jonathan Nolan schrieb. Der Film spielt in einer dystopischen Zukunft, in der Astronauten durch den Weltraum reisen, um für die Menschheit eine neue Heimat zu finden. Der Film spielte weltweit über 700 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Er wurde für fünf Oscars nominiert und gewann den Preis für die besten visuellen Effekte.

Interstellar ist auch auf 4K UHD und Blu-ray erhältlich.

