Seit Led Zeppelin in ihrem Song „Ramble On“ über die dunkelsten Tiefen Mordors sangen, Der Herr der Ringe blickt auf eine lange Geschichte musikalischer Auftritte zurück.

Vom Progressive Rock von Bo Hansson über den Black Metal von Summoning bis zum Dungeon Synth von Hole Dweller, Der Herr der Ringe war besonders im Bereich Heavy Metal und angrenzender Genres inspirierend.

Die Eskapismus-Szene aus Mittelerde und Epic Metal funktionieren in beide Richtungen, wie Komponist Bear McCreary und Meshuggah-Sänger Jens Kidman beim Vertonen einer Szene aus der kommenden zweiten Staffel der Amazon-Serie feststellten. Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht.

In einem exklusiven Featurette mit Blick hinter die Kulissen (siehe unten) erläuterte McCreary die Zusammenarbeit, die zustande kam, als er mit der Komposition der Musik und des Themas für den riesigen Bergtroll Damrod beauftragt wurde, der in der neuen Staffel auftritt.

„Damrod ist ein Troll, der einen gewaltigen Auftritt hinlegt“, erklärte McCreary. „Es gibt Elemente der Heavy-Metal-Musik, die unbestreitbar gut zu diesem Troll passen.“

Daher engagierte McCreary Kidman und den Schlagzeuger Gene Hoglan, um den gutturalen Gesang bzw. die Perkussion für den Originalsong „The Last Ballad of Damrod“ beizusteuern – ein vollwertiger symphonischer Death Metal-Kracher, der spielt, während der Troll seine Feinde vernichtet.

McCreary lobte den Frontmann von Meshuggah in den höchsten Tönen und verglich seine Art zu schreien mit „der Art, wie ein professioneller Geiger spielt“.

Das Lied ist im Original-Soundtrack der zweiten Staffel der Serie enthalten, der am 23. August digital und auf Streaming-Diensten erscheinen soll, eine Vinyl-Veröffentlichung ist in Vorbereitung. Der von McCreary komponierte Soundtrack enthält außerdem eine weitere Gesangs-Kollaboration mit dem Singer/Songwriter Rufus Wainwright sowie zusätzliche Gesangseinlagen der Serienstars Sophia Nomvete, Benjamin Walker, Rory Kinnear und Daniel Weyman.

„Es ist mir eine Ehre, diese Reise fortzusetzen und die Ereignisse aus Tolkiens Zweitem Zeitalter auf der Leinwand zum Leben zu erwecken“, bemerkte McCreary in einer Pressemitteilung.

Die neue Saison von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird am 29. August weltweit auf Prime Video debütieren.

Um Kidmans Meinung zu „The Last Ballad of Damrod“ zu erfahren, haben wir der Extreme-Metal-Sängerin per E-Mail ein paar Fragen gestellt. Unten können Sie sich den exklusiven Blick hinter die Kulissen ansehen, das ganze Lied anhören und unser kurzes Q&A mit der Sängerin von Meshuggah lesen.

Was bedeutet es für Sie, Teil von Der Herr der Ringe Franchise?

Jens Kidman: Es ist eine Ehre, Teil einer so legendären Geschichte zu sein wie Der Herr der Ringe. Es ist sehr aufregend, dass meine Stimme mit einer Kreatur wie dem Troll Damrod in Verbindung gebracht wird. Als ich 2001 den ersten Film sah, hätte ich mir nie vorstellen können, dass so etwas passieren würde. Und auch Teil des Soundtracks zu sein, ist überwältigend.

Wie kam es zu der Zusammenarbeit?

JK: Ich hatte mit Bear McCreary an seinem Album gearbeitet Die Singularität die Anfang des Jahres herauskam, und er fragte mich, ob ich Interesse hätte, mit ihm an der zweiten Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Ich habe noch nie an der Komposition einer Filmmusik mitgewirkt, aber es fühlte sich für mich ganz natürlich an, Teil eines Orchesters zu sein, weil ich mich in meiner Band Meshuggah immer mehr als Instrument denn als Sänger gesehen habe.

Wie war die Zusammenarbeit mit dem Komponisten Bear McCreary und dem Schlagzeuger Gene Hoglan?

JK: Es hat viel Spaß gemacht und war auch ein bisschen gruselig, aber Bear ist ein so professioneller und lockerer Typ, dass ich mir keinen besseren hätte wünschen können. Er hat mir vertraut und mich mein Ding machen lassen, obwohl ich in so etwas keinerlei Erfahrung hatte. Gene kenne ich jetzt schon seit vielen Jahren. Ich lernte ihn kennen, als wir 2003 zusammen durch Nordamerika tourten, als er bei Strapping Young Lad Schlagzeug spielte. Er ist so ein toller Schlagzeuger und ich bin froh, dass wir nach all den Jahren wieder in einem so fantastischen Projekt zusammenarbeiten konnten.

Wie sind Sie bei der Aufnahme des Gesangs vorgegangen?

JK: Da dies eine völlig neue Erfahrung für mich war, wusste ich nicht wirklich, was sie von mir erwarteten. Ich habe einfach früh beschlossen, das zu tun, was ich am besten kann, und die Stimmung zu nutzen, die dieses Projekt in mir auslöste. Mein Ansatz war, einfach ich selbst zu sein und zu versuchen, diese wilde und brutale Dringlichkeit zum Vorschein zu bringen und sie mit dem zu verbinden, was diese Geschichte Ihnen genau in dem Moment erzählt, in dem Sie sie sehen.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (Staffel 2: Amazon Original Series Soundtrack) Titelliste:

01. Old Tom Bombadil (feat. Rufus Wainwright)

02. Rhûn (feat. Das Geheimnis der bulgarischen Stimmen)

03. Leben im Canyon

04. Golden Leaves (feat. Benjamin Walker)

05. Cirdans Vollkommenheit

06. Stone Singers (feat. Sophia Nomvete)

07. Sandsturm am Brunnen *

08. Eregion

09. Abgesandter in der Schmiede

10. Kankra

11. Der Scheiterhaufen (feat. Raya Yarbrough)

12. Estrid

13. Der Große Adler

14. Die Flusstochter (feat. Raya Yarbrough)

15. Grabunker

16. Vergebung braucht eine Ewigkeit *

17. Candles on the Tide (feat. Clydene Jackson) *

18. Armee der Orks

19. Die letzte Ballade von Damrod (feat. Jens Kidman)

20. Schlacht um Eregion

21. Durins Fluch*

22. Letzte Versuchung

23. Das Personal

24. Old Tom Bombadil Reprise (mit Rory Kinnear und Daniel Weyman)

35. Die Sonne scheint noch

* = von der Vinylveröffentlichung ausgeschlossen