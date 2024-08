Wissen Sie, das Schlimmste am Kino ist, dass man den ganzen Bildschirm sehen kann? Nun, zum Glück bereitet sich die Las Vegas Sphere angeblich darauf vor, das größte Problem des Kinos zu lösen, indem sie 80 Millionen Dollar ausgibt, um Der Zauberer von Oz in eine sphärische Erfahrung.

Entsprechend Die New York Postbefindet sich der Veranstaltungsort in Gesprächen mit Warner Bros. Discovery, um den Klassiker von 1939 in ein Format zu adaptieren, das in der hochmodernen, allumfassenden, mit LEDs ausgestatteten Arena gezeigt werden kann. Neben der Erweiterung der visuellen Darstellung würde der Prozess die Laufzeit des Films von 102 auf 80 Minuten verkürzen. Die gesamte Produktion würde wahrscheinlich rund 80 Millionen Dollar kosten. (Inflationsbereinigt betrug das ursprüngliche Budget von Der Zauberer von Oz betrug nur 25 Millionen Dollar.)

Holen Sie sich hier Sphere-Tickets

Obwohl der Preis hoch erscheint (allerdings nicht im Vergleich zu den Baukosten von Sphere in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar), erklärte eine anonyme Quelle gegenüber Die New York Post dass der Veranstaltungsort mit Originalinhalten wesentlich mehr Gewinn macht als mit Konzerten. Sollte der Der Zauberer von OZ Sollte der Deal zustande kommen, erhält Warner Bros. Discovery etwa 5 % des Bruttogewinns, Die Post’s Quellen.

Es ist bemerkenswert, dass Sphere bereits in den Bereich des Films eingetaucht ist. Seit 2023 zeigt es Darren Aronofskys 55-minütigen Postkarte von der Erde. Nicht wie Der Zauberer von OzAronofskys Kurzfilm wurde speziell für die Sphere gedreht.

Während die Verantwortlichen von Sphere weiter an der zukünftigen Programmgestaltung arbeiten, sind die Eagles und Dead & Company bereits für Gastauftritte vorgesehen. Dead & Company befinden sich derzeit mitten in ihrer zweiten Showrunde (Tickets hier erhältlich) und die Eagles werden den Platz vom 20. September bis zum 25. Januar übernehmen (Tickets hier erhältlich).

Lesen Sie hier noch einmal unseren Rückblick auf das Sphere-Erlebnis von 2023.