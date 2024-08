Zeitgleich mit dem 50. Jahrestag der Samstagnacht LiveFilmemacher Jason Reitman bringt es zurück in die Nacht, in der alles begann. Mit seinem neuen Film Samstag NachtReitman zeichnet die Ereignisse auf, die zu den Ereignissen von SNL’s allererste Folge am 11. Oktober 1975. Sehen Sie sich unten den neu veröffentlichten Trailer an.

Zur Starbesetzung des Films gehören Gabriel LaBelle als SNL Schöpfer Lorne Michaels; Dylan O’Brien als Dan Aykroyd; Lamorne Morris als Garrett Morris; Cory Michael Smith als Chevy Chase; Ella Hunt als Gilda Radner; Emily Fairn als Laraine Newman; Kim Matula als Jane Curtin; Matt Wood als John Belushi; und Nicholas Braun als Andy Kaufman und Jim Henson.

Zu den weiteren Darstellern gehören Cooper Hoffman als NBC-Chef Dick Ebersol; Rachel Sennott als SNL Schriftstellerin und Michaels Frau Rosie Shuster; Matthew Rhys als George Carlin; Jon Batiste als Billy Preston; Finn Wolfhard als NBC-Page; JK Simmons als Milton Berle; Willem Dafoe als David Tebet; Kaia Gerber als Jacqueline Carlin; Taylor Gray als Al Franken; Tommy Dewey als Michael O’Donoghue; Nicholas Podany als Billy Crystal; Joe Chrest als Herb Sargent; und Naomi McPherson als Janis Ian.

Samstag Nacht kommt auf den Tag genau 50 Jahre nach SNLPremiere am 11. Oktober 2024. Inzwischen ist die neue Staffel von SNL Die Premiere ist für den 28. September geplant.