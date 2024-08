Es kommt einem irgendwie bekannt vor, wie Netflix Die Umbrella Academy endet mit Staffel 4. Das fühlt sich passend an, da das ausgefallene Superheldendrama, das auf den Comics von Gerard Way und Gabriel Bá basiert, sich selbst immer wie schließen zu anderen Werken über Menschen mit Superkräften. Doch dieses anhaltende Déjà-vu-Gefühl hindert die sechs letzten Folgen nicht daran, eine rasante, oft unterhaltsame Reise zu sein.

Die vierte Staffel profitiert ehrlich gesagt von der kürzeren Episodenzahl, da sie gerade genug klassische Umbrella Academy Hijinks, während man gleichzeitig kurz und bündig zum Kern der Geschichte kommt. Die Dinge beginnen mit der größten Wendung aus dem Finale der dritten Staffel: Nachdem jeder Hargreeves, einschließlich Ben (Justin H. Min), überlebt hat Das In dem drohenden Weltuntergangsszenario der Staffel haben sie alle ihre Kräfte verloren. Die Premiere der vierten Staffel konzentriert sich daher hauptsächlich darauf, wie sie sich an ihr neues Leben angepasst haben … bis eine weitere, das Universum erschütternde Bedrohung ins Spiel kommt.

Vor dem Ende bekommen wir einige Antworten auf lange offene Fragen, eine neue Sicht auf das Multiversum, mehrere unglückliche Liebesgeschichten und (natürlich) einige schräge Nadelstiche als Begleitung großer Actionszenen. Es gibt ein paar Szenen, deren Ausmaße ziemlich bemerkenswert sind (obwohl vielleicht das Budget für visuelle Effekte etwas knapp ist), obwohl die wahnsinnige Natur der Gewalt nicht ganz mit anderen Shows des Genres vergleichbar ist. (Sagen Sie, was Sie wollen über Die jungenaber die Show übertrifft sich in diesem Bereich immer wieder selbst.)

In einer bedeutenden Rolle ist in Staffel 4 David Cross als Sy Grossman zu sehen, eine geheimnisvolle Erscheinung, die immer eine einzigartige Energie auf die Leinwand bringt, insbesondere wenn er außerhalb des Bereichs der Komödie agiert; manchmal kann er auf die beste Art und Weise geradezu beunruhigend sein, was in der Serie gut zum Einsatz kommt.

Obwohl Cross von den immer entzückenden Nick Offerman und Megan Mullally als neue Bösewichte Dr. Gene und Jean Thibedeau etwas in den Schatten gestellt wird: Abseits der Leinwand scheinen Offerman und Mullally eines der glücklichsten Ehepaare Hollywoods zu sein (lustige Tatsache: als ich Offerman im letzten Frühjahr zu seiner Arbeit in Alex Garlands Bürgerkriegsein Zoom-Anzeigename war „Mr. Megan Mullally“). Und als ruchloses Duo, das auch tief verliebt ist, sind die beiden gleichermaßen engagiert und liefern eine köstliche Art von Verrücktheit, die nur ein bisschen beängstigend ist, wenn es sein muss. (Gene und Jean sollten nicht „Beziehungsziele“ sein. Und dennoch!)